शिमला में दो युवतियां चिट्टे के साथ घर से गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और कैश भी बरामद

पुलिस ने दो युवतियों को 12.042 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवतियों को गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

चिट्टेे के साथ दो युवतियां गिरफ्तार
चिट्टेे के साथ दो युवतियां गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : October 31, 2025 at 12:23 PM IST

शिमला: हिमाचल में लगातार नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पुलिस समय समय पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. बीते कुछ समय से पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े बड़े गैंग्स का पर्दाफाश भी किया है, लेकिन इसके बाद भी नशा तस्करी के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है. अब इसमें युवतियां भी शामिल हो गई हैं. बाहरी राज्यों के तस्कर स्थानीय पैडलर्स के साथ हिमाचल में ही डेरा डाल चुके हैं.

ताजा मामले में गुरुवार को रोहड़ू में पुलिस ने खूफिया सूचना के आधार पर पुराना जुब्बल में एक घर में दबिश दी थी. इस दौरान घर में मौजूद दो युवतियों, जिसमें एक जुब्बल से और दूसरी हरियाणा के यमुनानगर से संबंधित है. इनसे 12.042 ग्राम चिट्टा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 63,690 रुपये कैश बरामद किया है. दोनों युवतियों को पुलिस ने मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवतियां जुब्बल क्षेत्र में पिछले काफी समय से चिट्टा तस्करी का कारोबार कर रही थीं. पुलिस थाना जुब्बल में दोनों युवतियों के खिलाफ मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसडीपीओ रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि 'पुलिस उपमंडल रोहड़ू में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस की सख्त कार्रवाई से नशा तस्करों की कमर टूट रही है. उन्होंने तस्करों को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस किसी भी सूरत में नशा बेचने वालों को नहीं बख्शेगी. शिमला पुलिस इससे पहले कई नशा तस्कर गैंग का पर्दाफाश कर 200 से ज्यादा तस्करों को जेल भेज चुकी है. गौरतलब है कि पुलिस ने शिमला में शाही महात्मा जैसे बड़े तस्करो का भंडाफोड़ किया है और आरोपियों को जेल पहुंचाया है. यही नहीं कई विदेशी नागरिक भी नशा तस्करी में पकड़े गए है जो यहां आकर तस्करी में संलिप्त थे.'

