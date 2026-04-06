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दो प्रेमिकाओं को झांसा देकर बनाता रहा संबंध, तीसरी से शादी की थी तैयारी, शिकायत के बाद गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक युवक पर गंभीर आरोप युवती ने लगाए हैं. आरोपी ने दो युवतियों से प्रेम संबंध बनाए रखने के साथ ही तीसरी युवती से शादी की तैयारी भी कर ली. इस बात का खुलासा होने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला कोटमी चौकी क्षेत्र के सेखवा गांव का हैं. यहां के एक युवक का प्रेम संबंध दो अलग-अलग युवतियों से था. इनमें से एक युवती मरवाही क्षेत्र के चंगेरी गांव की रहने वाली है, जबकि दूसरी युवती गौरेला की निवासी बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से दोनों युवतियों के संपर्क में था और उनसे शादी का वादा करता रहा और उनके साथ संबंध भी बनाता रहा..

विवाद की बनी स्थिति

इसी दौरान आरोपी द्वारा तीसरी युवती से शादी करने की तैयारी की जा रही थी. इस बात की जानकारी जैसे ही दोनों प्रेमिकाओं को लगी, विवाद की स्थिति बन गई. इसके बाद मरवाही थाना निवासी युवती ने कोटमी चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

शारीरिक संबंध बनाने के आरोप

शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ काफी समय से दैहिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया.

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. वहीं मामले के सामने आने के बाद गांव में कुछ और चर्चा भी है जिससे यह संदेह जताया जा रहा है कि वह और भी लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ और भी शिकायतें तो नहीं हैं.