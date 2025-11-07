ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत; कानपुर में स्टंट कर रहे युवकों ने छात्रा को मारी टक्कर, लखनऊ में NEET की छात्रा की गई जान

कानपुर/लखनऊ : यूपी के कानपुर और लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया. नवाबगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बाइक से स्टंट कर रहे युवकों ने स्कूटी सवार छात्रा और उसकी सहेली को जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटी 50 मीटर तक घिसटती चली गई. पुलिस छात्रा और उसकी सहेली को उपचार के लिए हैलट अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया, वहीं उसकी सहेली की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

वहीं दूसरी ओर लखनऊ के मड़ियांव थाना स्थित भिठौली फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कोचिंग से लौट रही छात्रा (18) की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी. हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मड़ियांव पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है.

गंगा बैराज के पास हुआ हादसा : परिजनों के मुताबिक, शुक्लागंज के सर्वोदय नगर में रहने वाली भाविका गुप्ता (23) के पिता एक होटल में शेफ हैं. भाविका बीए थर्ड ईयर की छात्रा थी. परिजनों ने बताया कि, गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे भाविका अपनी सहेली नेहा के साथ गंगा बैराज स्कूटी से घूमने के लिए जा रही थी.

बाइक सवार युवक कर रहे थे स्टंट : उन्होंने बताया कि गंगा बैराज से घर की तरफ वापस जाने के लिए मूड रही थी कि तभी बिठूर की ओर से दो बाइक सवार चार युवक स्टंट करते हुए सामने से आ गए. इस दौरान बाइक सवार स्टंटबाजों ने छात्रा की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और स्कूटी करीब 50 मीटर तक जमीन पर घिसलते चली गई.

बाइक छोड़कर युवक फरार : हादसे में भाविका और उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान भाविका को मृत घोषित कर दिया, वहीं उसकी सहेली की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. हादसे के बाद युवक बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो गए.