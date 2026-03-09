ETV Bharat / state

ऊना में स्कूल बस के नीचे कुचली दो नन्हीं सगी बहनें, एक बच्ची की PGI पहुंचने से पहले हुई मौत

ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय ऊना के रैंसरी क्षेत्र में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें अपने ही स्कूल की बस की चपेट में आने से दो नन्हीं सगी बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बच्चियां स्कूल से छुट्टी के बाद बस से घर लौट थीं. इस दौरान ड्राइवर ने जैसे बस को पीछे मोड़ा, इसी दौरान दोनों बच्चियां बस के नीचे आ गईं.

हादसे में 3 साल की आश्वि की हालत अत्यंत गंभीर हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. वहीं, 5 साल की प्रिशा का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में जारी है. दोनों बच्चियां माउंट कार्मल स्कूल, रक्कड़ कॉलोनी की छात्राएं थीं और नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन यह दुखद हादसा पेश आया. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक माहौल है.

जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां ऊना के रक्कड़ कॉलोनी स्थित माउंट कार्मल स्कूल में एलकेजी और यूकेजी की छात्राएं थीं. सोमवार को नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन दोनों बहनें स्कूल गई थीं. छुट्टी के बाद स्कूल बस से घर लौटने पर रैंसरी में उन्हें बस से उतारा गया. बताया जा रहा है कि बच्चियों को उतारने के बाद जब बस चालक वाहन को पीछे की ओर मोड़ रहा था, उसी दौरान दोनों बच्चियां बस की चपेट में आ गईं और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं.