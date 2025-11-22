ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर फरार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने कुचल डाला जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

Two friends were crushed by a truck on Kurukshetra State Highway 6 Pehowa Kurukshetra road
कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने कुचला
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र : शनिवार के दिन कुरुक्षेत्र के स्टेट हाईवे 6 पिहोवा-कुरुक्षेत्र मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गांव मुकीमपुरा के पास दो दोस्त बाइक पर सवार होकर पिहोवा की तरफ से कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनको कुचल दिया जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों युवकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत : हादसे में मरने वाले दोनों युवकों की पहचान 20 वर्षीय गोलू निवासी पिहोवा और 21 वर्षीय आलोक निवासी मोहनपुर के रूप में हुई है. दोनों युवक कुरुक्षेत्र में विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही वे क्लास के लिए अपने घर से कोचिंग सेंटर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इस हादसे का शिकार हो गए जिसमें उनकी मौत हो गई. दोनों अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे.

ट्रक डाइवर फरार : थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि पुलिस को पास के ग्रामीणों से जानकारी मिली थी की पिहोवा रोड पर दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. उनके कपड़ों और मोटरसाइकिल के नंबर से दोनों की पहचान की गई है. जिस ट्रक ने उनको कुचला है, वो मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा.

