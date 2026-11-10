त्योहार की खुशियों के बीच हादसा : नहर में नहाने उतरे दो दोस्त तेज बहाव में बहे, एक की मौत
ग्रामीणों ने तत्काल प्रयास कर लोकेश को बाहर निकाल लिया, लेकिन दिलकुश पानी में डूब गया.
Published : November 10, 2026 at 3:43 PM IST
बूंदी : त्योहार की खुशियों के बीच एक परिवार में उस समय मातम छा गया, जब नहर में नहाने उतरे दो दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए. हादसे में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. घटना केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के तीरथ गांव की बड़ी नहर की है.
तेज बहाव में बिगड़ा संतुलन : केशवरायपाटन थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह चारण ने बताया कि मंगलवार दोपहर दो युवक नहर में नहाने के लिए उतरे थे. इसी दौरान पानी के तेज बहाव में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे बहते हुए गहराई की ओर चले गए. अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को बचाने के लिए शोर मचाया और तत्काल प्रयास शुरू किए. ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए पानी में छलांग लगाई और एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वहीं दूसरा युवक देखते ही देखते पानी की गहराई में समा गया.
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ग्रामीणों ने बचाई एक की जान : केशवरायपाटन थाने के उपनिरीक्षक दौलत सिंह खींची ने बताया कि तीरथ निवासी 35 वर्षीय लोकेश पुत्र परमानंद मीणा और उसका 25 वर्षीय साथी दिलकुश पुत्र आनंदीलाल मंगलवार दोपहर नहर किनारे बैठे थे. कुछ देर बाद दोनों नहाने के लिए नहर में उतर गए. नहाते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बचाव प्रयास करते हुए लोकेश को बाहर निकाल लिया, लेकिन दिलकुश पानी में डूब गया.
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पुलिस और रेस्क्यू टीम ने चलाया अभियान : घटना की सूचना मिलते ही केशवरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से पुलिस और रेस्क्यू टीम ने नहर में तलाश अभियान शुरू किया. काफी प्रयासों के बाद पानी में डूबे दिलकुश को बाहर निकाला गया. परिजन उसे तत्काल कोटा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नहर में डूबने वाले दोनों युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. उपनिरीक्षक ने बताया कि परिजन दिलकुश को कोटा अस्पताल लेकर गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि की. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.
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