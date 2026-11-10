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त्योहार की खुशियों के बीच हादसा : नहर में नहाने उतरे दो दोस्त तेज बहाव में बहे, एक की मौत

मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : त्योहार की खुशियों के बीच एक परिवार में उस समय मातम छा गया, जब नहर में नहाने उतरे दो दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए. हादसे में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. घटना केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के तीरथ गांव की बड़ी नहर की है.