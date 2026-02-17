ETV Bharat / state

सोनीपत में जिम से लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर पार्कर मॉल के पास एक तेज़ रफ्तार वाहन ने जिम से लौट रहे दो दोस्तों की बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, हादसे की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया. अब परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

बिहार के रहने वाले थे : मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव बढ़ मलिक में दो परिवार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, वो किराए पर रहते हैं. उनके दो बेटे मोहित और उत्तम पार्कर मॉल में जिम करके वापस लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 44 पर उनके वाहन को किसी तेज़ रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया. हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है.

अज्ञात वाहन की तलाश जारी : इस हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि कुंडली थाने में शिकायत मिली थी कि सुबह स्कूटी पर सवार दो युवकों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों की मौत हो गई. मृतक मोहित और उत्तम बढ़ मलिक के रहने वाले हैं, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.

