लखनऊ में न्यू ईयर पार्टी कर लौट रहे दो दोस्तों की मौत, कार नहर में पलटी, एक की आठ महीने पहले हुई थी शादी

लखनऊ : गुडंबा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ब्रेजा कार बुधवार रात बेहटा नहर में गिर गई. हादसे में पलिया महिगवां के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विनोद यादव और कल्ली पश्चिम के अरुण (22) की डूबने से मौत हो गई. दोनों दोस्त नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे थे. अरुण की शादी महज 8 महीने पहले हुई थी. कार सवार तीसरा दोस्त कुंवर घायल है, जिसका इलाज चल रहा है.

प्रापर्टी डीलर विनोद यादव बुधवार को अपने दो दोस्तों अरुण और कुंवर के साथ नए साल का जश्न मनाने निकले थे. रात करीब 11:30 बजे विनोद अपनी ब्रेजा कार से दोस्तों के साथ लौट रहे थे. पारा गांव के पास बेहटा नहर के किनारे अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सीधे नहर में जा गिरी. तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को नहर से बाहर और सीएचसी गुडंबा ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने विनोद यादव और अरुण को मृत घोषित कर दिया. कुंवर गंभीर घायल है और उसका इलाज जारी है. इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गुडंबा पुलिस मौके पर पहुंची और कार को नहर से निकलवाया. घायल कुंवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि विनोद और अरुण के शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.