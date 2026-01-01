ETV Bharat / state

लखनऊ में न्यू ईयर पार्टी कर लौट रहे दो दोस्तों की मौत, कार नहर में पलटी, एक की आठ महीने पहले हुई थी शादी

कार में तीन दोस्त सवार थे. बुधवार रात पार्टी कर लौटते समय कार अनियंत्रित हो गई और नहर में गिर गई.

हादसे में अरुण की मौत हो गई.
हादसे में अरुण की मौत हो गई. (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : गुडंबा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ब्रेजा कार बुधवार रात बेहटा नहर में गिर गई. हादसे में पलिया महिगवां के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विनोद यादव और कल्ली पश्चिम के अरुण (22) की डूबने से मौत हो गई. दोनों दोस्त नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे थे. अरुण की शादी महज 8 महीने पहले हुई थी. कार सवार तीसरा दोस्त कुंवर घायल है, जिसका इलाज चल रहा है.

प्रापर्टी डीलर विनोद यादव बुधवार को अपने दो दोस्तों अरुण और कुंवर के साथ नए साल का जश्न मनाने निकले थे. रात करीब 11:30 बजे विनोद अपनी ब्रेजा कार से दोस्तों के साथ लौट रहे थे. पारा गांव के पास बेहटा नहर के किनारे अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सीधे नहर में जा गिरी. तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को नहर से बाहर और सीएचसी गुडंबा ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने विनोद यादव और अरुण को मृत घोषित कर दिया. कुंवर गंभीर घायल है और उसका इलाज जारी है. इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गुडंबा पुलिस मौके पर पहुंची और कार को नहर से निकलवाया. घायल कुंवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि विनोद और अरुण के शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

​हादसे में जान गंवाने वाले अरुण की शादी बीते साल 18 अप्रैल को आलमबाग की रहने वाली नीतू से हुई थी. नीतू अपने मायके में थी. बुधवार को अरुण पत्नी से मिलने ससुराल भी गया था. घर लौटा तो दोस्त कुंवर अपने साथ ले गया. अरुण मेडिकल स्टोर पर काम करता था. उसकी मौत की खबर सुनते ही पत्नी और परिजनों का बुरा हाल है. वहीं मृतक विनोद के परिवार में पत्नी और 15 साल का बेटा अभय है.

