ETV Bharat / state

जीते कोई मेयर बनेंगे हम, 20 सालों से दोस्ताना सफर, निकाय चुनाव में होंगे आमने-सामने

हजारीबाग नगर निगम में मेयर पद के लिए दो ऐसे प्रत्याशी आमने-सामने हैं, जो 20 सालों से दोस्त हैं.

MUNICIPAL ELECTION IN HAZARIBAG
दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को गले लगाते हुए (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: झारखंड में निकाय चुनाव का बिगल बज चुका है. नगर निगम से लेकर नगर परिषद और नगर पंचायत तक में राजनेता चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं. इस दौरान गैर दलीय आधार पर चुनाव होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर से प्रत्याशियों को प्रोजेक्ट कर रही है. इस बीच हजारीबाग नगर निगम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है.

एक बीजेपी तो दूसरा संघ से जुड़ा है दोस्त

हजारीबाग नगर निगम से ही मेयर पद के लिए दो ऐसे नेताओं ने नामांकन किया है, जिनके बीच 20 सालों का दोस्ताना संबंध है. दोनों एक साथ घूमते थे, एक साथ एक दूसरे के लिए काम भी करते थे. जिसमें से मनोज कुमार गोप उर्फ टुन्नू गोप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और संघ से 20 साल पुराना संबंध भी है. वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के पत्रकार अरविंद राणा हैं, जो बाल काल से ही संघी हैं. चुनाव में दोनों आमने-सामने हैं.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जीते कोई भी, मेयर दोनों होंगे: टुन्नू गोप

दोनों दोस्तों ने एक साथ हजारीबाग नगर निगम से मेयर पद के लिए नामांकन किया है. नामांकन करने के बाद अरविंद राणा ने टुन्नू गोप से विजय होने का आशीर्वाद लिया. वहीं मीडिया से बात करते हुए टुन्नू गोप ने कहा कि चुनाव में अरविंद जीते या टुन्नू, मेयर दोनों होंगे. उन्होंने कहा कि अरविंद राणा छोटे भाई के समान है. चुनाव अपनी जगह, संबंध अपनी जगह है.

वहीं अरविंद राणा पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वह संघ से जुड़े रहे हैं. दोनों प्रत्याशी एक साथ संघ में शाखा भी लगाते हैं. कई कार्यक्रम में दोनों एक साथ मंच पर दिखे हैं. अरविंद राणा कहते हैं संघ के स्वयंसेवक हैं और नीति बनाकर काम करते हैं. उनका कहना है कि दोनों में कोई जीते देश विजय होगा, समाज विजय होगा, नगर विजय होगा.

ये भी पढ़ें: देवघर, बोकारो, रामगढ़ और पाकुड़ में कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, जीत का किया दावा

रांची नगर निगम: महापौर पद के लिए कल नामांकन करेंगी रमा खलखो, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल

शहर की सरकारः धनबाद मेयर पद के लिए मैदान में चंद्रशेखर अग्रवाल, भरा पर्चा-दिखाई ताकत

TAGGED:

मेयर प्रत्याशी
HAZARIBAG NAGAR NIGAM
झारखंड निकाय चुनाव
LOCAL BODY ELECTION
MUNICIPAL ELECTION IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.