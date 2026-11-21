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ललितपुर में डूबने से दो दोस्तों की मौत; भाई की शादी में शामिल होने मध्य प्रदेश से आ रहे थे, नहाते वक्त डूबे

नहर के पास मौजूद भीड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

ललितपुर : मध्य प्रदेश के गुना जिले से ललितपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने आ रहे युवक और उसके दोस्त की नहर में डूबने से मौत हो गई. दोनों युवक अपने चार अन्य दोस्तों के साथ रास्ते में कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास राजघाट बांध की नहर में नहाने के लिए उतरे थे.

इसी दौरान पानी के तेज बहाव में दोनों डूब गए. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बांध से पानी का बहाव बंद कराकर दोनों युवकों को बाहर निकलवाया. इसके बाद उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.