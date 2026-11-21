ललितपुर में डूबने से दो दोस्तों की मौत; भाई की शादी में शामिल होने मध्य प्रदेश से आ रहे थे, नहाते वक्त डूबे
पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 9:16 PM IST
ललितपुर : मध्य प्रदेश के गुना जिले से ललितपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने आ रहे युवक और उसके दोस्त की नहर में डूबने से मौत हो गई. दोनों युवक अपने चार अन्य दोस्तों के साथ रास्ते में कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास राजघाट बांध की नहर में नहाने के लिए उतरे थे.
इसी दौरान पानी के तेज बहाव में दोनों डूब गए. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बांध से पानी का बहाव बंद कराकर दोनों युवकों को बाहर निकलवाया. इसके बाद उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई प्रचलित है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के जिला गुना निवासी नीरज (19) अपने दोस्तों हनी (17) व अन्य चार के साथ ललितपुर आ रहे थे. नीरज के बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए सभी आ रहे थे.
बताया जा रहा है कि रास्ते में कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास राजघाट बांध की नहर में सभी दोस्त नहाने लगे. इसी दौरान अचानक पानी का तेज बहाव आने से नीरज और हनी गहरे पानी में डूब गए. दोनों को डूबता देख साथियों में चीख-पुकार मच गई. दोस्तों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में पानी का बहाव बंद कराया. इसके बाद दोनों युवकों को बाहर निकलवाकर एंबुलेंस की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद साथ आए दोस्तों और परिजनों में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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