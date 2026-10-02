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दो दोस्तों की गहरे पानी में डूबने से मौत, एक मार्शल आर्ट ट्रेनर तो दूसरा था इंजीनियर

लोहरदगा में दो दोस्तों की पानी में डूबने से मौत हो गई. इनमें से एक मार्शल आर्ट ट्रेनर और दूसरा इंजीनियर था.

Two friends drowned
घटनास्थल पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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लोहरदगा: जोबांग थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल अंवराझरिया झरने में नहाने पहुंचे दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसे में किस्को थाना क्षेत्र के होंदगा निवासी 27 वर्षीय रितेश शाहदेव उर्फ पप्पू और चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के सोहर कला गांव निवासी 30 वर्षीय रूपेश कुमार सिंह उर्फ राजा की मौत हुई. करीब छह घंटे के तलाशी अभियान के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों के शव बरामद कर लिए. घटना की पुष्टि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की है.

दोनों साथ घूमने निकले थे

परिजनों ने बताया कि रूपेश कुमार सिंह अपनी मां के साथ एक दिन पहले बीमार नाना-नानी से मिलने होंदगा गांव स्थित ननिहाल आए थे. वह अपने ममेरे भाई रितेश शाहदेव के साथ बाइक से घूमने निकले. दोनों किस्को-जोबांग थाना क्षेत्र की सीमा पर देवदरिया के समीप स्थित अंवराझरिया झरना पहुंचे. बेहद संकरी और दुर्गम पहाड़ी पगडंडी से नीचे उतरकर झरने के पास पहुंचे और नहाने लगे.

Two friends drowned
रितेश की फाइल फोटो (ETV Bharat)

फिसलन और बचाव का प्रयास

फिसलन भरे पत्थरों के कारण रितेश का पैर फिसला और सिर में गंभीर चोट लगने की आशंका जताई जा रही है. रितेश के सिर में चोट के निशान भी मिले. आशंका जताई जा रही है कि उसे बचाने के प्रयास में रूपेश भी पानी में उतर गया. इसी क्रम में दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए. स्वजनों के अनुसार दोनों को तैरना नहीं आता था.

तलाशी अभियान और शव बरामदगी

दोनों के घर नहीं लौटने पर स्वजनों ने खोजबीन शुरू की. मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के साथ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था. आखिरी लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई तो किस्को-जोबांग सड़क किनारे झरने की ओर जाने वाले रास्ते में दोनों की बाइक खड़ी मिली. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने झरने के आसपास तलाश शुरू की.

तलाशी के दौरान रितेश का शव पानी में मिला. वहीं, रूपेश का कोई पता नहीं चल पाया था. घटनास्थल के किनारे दोनों के कपड़े, मोबाइल फोन और चप्पल रखे मिले. आशंका जताई गई कि रूपेश भी झरने के गहरे पानी में डूब गया है. पुलिस और ग्रामीणों ने तलाश जारी रखी. करीब छह घंटे की लगातार मशक्कत के बाद रूपेश का शव भी बरामद कर लिया गया.

पीड़ितों की पृष्ठभूमि

रितेश शाहदेव मार्शल आर्ट ट्रेनर थे. वह विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे चुके थे. खेल के क्षेत्र में उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए थे. रूपेश कुमार सिंह रांची की एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे.

पुलिस मौजूदगी और जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर जुट गई. किस्को एसडीपीओ दिवाकर कुमार, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, जोबांग थाना प्रभारी विष्णु रजक, किस्को थाना प्रभारी वारिश हुसैन, सब इंस्पेक्टर राजू उरांव, मुंशी शिवनाथ यादव समेत पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

अंवराझरिया जैसे दुर्गम पर्यटन स्थल पर दो युवकों की डूबने से हुई मौत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. एसपी सादिक अनवर रिजवी ने दोनों शव बरामद होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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