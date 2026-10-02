ETV Bharat / state

दो दोस्तों की गहरे पानी में डूबने से मौत, एक मार्शल आर्ट ट्रेनर तो दूसरा था इंजीनियर

घटनास्थल पर पहुंचे लोग ( ETV Bharat )

लोहरदगा: जोबांग थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल अंवराझरिया झरने में नहाने पहुंचे दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसे में किस्को थाना क्षेत्र के होंदगा निवासी 27 वर्षीय रितेश शाहदेव उर्फ पप्पू और चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के सोहर कला गांव निवासी 30 वर्षीय रूपेश कुमार सिंह उर्फ राजा की मौत हुई. करीब छह घंटे के तलाशी अभियान के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों के शव बरामद कर लिए. घटना की पुष्टि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की है.