प्रयागराज में एंबुलेंस ने 2 दोस्तों को रौंदा, मौके पर मौत, चालक गिरफ्तार

हादसे के बाद भागने के फिराक मे था चालक, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

प्रयागराज में सड़क हादसे में दो की मौत
प्रयागराज में सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:01 PM IST

प्रयागराज: रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. दोनों साइकिल से घर का सामान लेने निकले थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने टक्कर मार दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे मे लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव के पास हुआ. प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने साइकिल सवार दो बच्चे रिंकू और शोभित को टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिंकू एंबुलेंस में फंस कर करीब 40 मीटर तक घिसटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, शोभित को लोगों ने गंभीर घायल अवस्था अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद एंबुलेंस चालक मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि चालक नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था. हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

इस संबंध में एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि मृतकों की पहचान कांटी गांव निवासी रिंकू पटेल (15) शोभित पटेल (12) के रूप में हुई है. रिंकू कक्षा 9 का छात्र था, जबकि शोभित कक्षा 6 में पढ़ता था. दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज कर मामले की जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर एंबुलेंस चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

