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बरेली में तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई, दो दोस्तों की मौत, एक की पांच साल पहले हुई थी शादी

सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत. ( Photo Credit; Provided By family )

बरेली : थाना भमोरा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रेलवे अंडरपास में लगे पोल से जा टकराई, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस के अनुसार, बदायूं जिले के थाना विनवार क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय रोहित शर्मा पुत्र महेंद्र पाल शर्मा अपने दोस्त 18 वर्षीय अमित शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा से मिलने बिशारतगंज आया था. रात में दोनों दोस्त बिशारतगंज से देवचरा की ओर बाइक से जा रहे थे.

इसी दौरान थाना भमोरा क्षेत्र के गांव रमपुरा के पास रेलवे अंडरपास में उनकी मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे पोल से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई.