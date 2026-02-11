ETV Bharat / state

यूपी में हादसे ही हादसे: ट्रेन की चपेट में आने से दो सहेलियों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सावर को रौंदा

सड़क हादसे में दो की मौत, ट्रेन ने दो सहेलियों को रौंदा

मिर्जापुर में भीषण हादसा
मिर्जापुर में भीषण हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/मिर्जापुर: राजधानी के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के बेलवा रेलवे फाटक के पास बुधवार को एक भीषण हादसा हो गया. मनकोटी गांव की रहने वाली दो युवतियां शशि (20) और नीतू (23) रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं जनपद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बुधवार को दो बाइक सवार की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र के बसही स्थित डीबीएल प्लांट के सामने बुधवार की सुबह, उस समय चीखपुकार मच गई, जब अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दो बाइक सवार गंभीर रुप से घायल हो गए, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहा के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया.

लालगंज थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान अनिल मिश्रा और आनंद प्रसाद के रुप में हूई है जो परसिया गोकुल के रहने वाले थे. दोनों एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे. जैसे ही लालगंज थाना क्षेत्र के बसही गांव के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े.

मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी. परिजनों के मुताबिक, मृतक दिलीप मिश्रा अविवाहित था और तीन भाइयों में तीसरे नंबर का था. पुलिस फरार वाहन की तलाश कर रही है.

ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत: रहीमाबाद थाना प्रभारी अरुण कुमार त्रिगुनायक अनुसार, मनकोटी गांव की रहने वाली दो सहेलियां बेलवा फाटक के पास रेलवे लाइन पार करने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आ गई, जब तक वे संभल पातीं, ट्रेन उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवतियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान ​शशि 20 वर्ष पुत्री अशर्फी लाल, निवासी मनकोटी ​नीतू 23 वर्ष पुत्री बुद्धा, निवासी मनकोटी के रूप में हुई है, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: यूपी में सड़क हादसा: बरेली में टोल कर्मी की मौत, फर्रुखाबाद में हाईस्कूल छात्र की गयी जान
ये भी पढ़ें: लखनऊ में सड़क हादसा; दो बुजुर्गों को वाहन ने रौंदा, एक की मौत

TAGGED:

TWO FRIENDS DIED HIT BY A TRAIN
ROAD ACCIDENT IN MIRZAPUR
ACCIDENT NEWS
BIKE RIDER DIES IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.