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भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू पर बड़ा सड़क हादसा, दो दोस्तों की मौके पर मौत

सुबह 4 बजे एक कार डिवाइडर से टकराते हुए पेड़ से जा टकराई. कार के परखच्चे उड़ गए. दोनों सेक्टर 6 के रहने वाले थे.

BHILAI ACCIDENT
भिलाई एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 9:22 AM IST

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दुर्ग: भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू पर आज तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. सेक्टर 8 से ग्लोब चौक की ओर जाते समय दर्दनाक हादसा हुआ.

अनियंत्रित कार डिवाइडर और पेड़ से टकराई

सड़क हादसा सेक्टर 8 से ग्लोब चौक की ओर जाते समय सेंट्रल एवेन्यू पर हुआ. अनियंत्रित वाहन पहले सड़क के डिवाइडर से जा टकराया और फिर सीधे एक पेड़ से टकरा गया. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी चला रहे युवक और बगल में बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर देखने से लग रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज होगी और अनियंत्रित होने के कारण वह डिवाइडर और पेड़ से टकरा गई.

भिलाई में सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत

सड़क हादसे को सबसे पहले मॉर्निंग वॉक और काम पर जाने वाले लोगों ने देखा. तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. सूचना के कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शवों को निकलवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला अस्पताल भिजवाया.

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भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

मृतकों के नाम

मृतकों के नाम दीपक और कौशिक है. दोनों सेक्टर 6 के रहने वाले थे.

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सड़क हादसे में गई जान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रातभर दोस्तों ने की थी पार्टी

ये भी पता चला है कि दोस्तों ने मिलकर रातभर पार्टी की, इसके बाद सुबह सुबह गाड़ी लेकर निकल गए. इसी दौरान ये हादसा हो गया. भिलाई पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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