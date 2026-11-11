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बरेली सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत, एक की हालत गंभीर

बरेली: भैया दूज पर जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही थीं, वहीं बरेली में एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं. शाही-शेरगढ़ रोड पर मंगलवार देर रात एक बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में चीख-पुकार मच गई.



थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी के अनुसार, शाही थाना क्षेत्र के अमौर गांव निवासी दीपक, मनोज और योगेश मंगलवार रात एक ही बाइक पर सवार होकर बसावनपुर गांव में दिवाली का मेला देखने जा रहे थे. खजुरिया चौराहे के पास हनुमान मंदिर के नजदीक उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक चला रहा दीपक हेलमेट नहीं पहना था और हाथ छोड़कर बाइक चला रहा था. इसी दौरान बाइक बेकाबू हो गई और खंभे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क किनारे खाई में जा गिरे.



सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही 24 वर्षीय दीपक और 23 वर्षीय मनोज ने दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल योगेश को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है.



इस हादसे ने दीपक के परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है. वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और दिल्ली में मजदूरी करके पिता की मदद किया करता था. भाई दूज पर उसकी बहन को भाई के आने का इंतजार था, लेकिन त्योहार से पहले मिली उसकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.



वहीं, मनोज ने हाल ही में ऑप्टिकल का कोर्स पूरा कर अपना काम शुरू किया था. तीसरा दोस्त योगेश बीटेक करने के बाद नौकरी की तैयारी में जुटा था. गौरतलब है कि हाल के दिनों में शाही क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. महज 12 दिनों के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की जान जा चुकी है.