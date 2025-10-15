मुजफ्फरनगर पुलिस का खुलासा; फोन कर दुकान पर बुलाया, बाट से हमला कर की हत्या, दो दोस्त गिरफ्तार
चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हैड़ी गांव में सोमवार रात युवक की हत्या हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 8:49 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 9:20 PM IST
मुजफ्फरनगर : चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हैड़ी गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते मुंतलिब को फोन कर दुकान बुलाया, फिर लोहे के बाट से हमला कर हत्या कर दी थी.
पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने सीओ सदर डॉ. रवि शंकर मिश्रा के साथ मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मुंतलिब की हत्या 13 अक्टूबर की रात को की गई थी. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद इंस्पेक्टर जसबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल्हैड़ी निवासी सहमान और उसके दोस्त साजिद को गिरफ्तार कर लिया है, उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और लोहे का बाट बरामद हुआ है.
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मुंतलिब और सहमान के बीच विवाद चल रहा था. कुछ समय पहले उनके वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से बदला लेने की फिराक में थे. घटना वाली रात मुंतलिब नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी सहमान ने उसे फोन कर अपनी दुकान पर बुलाया. वहां बातचीत के दौरान सहमान और साजिद ने मिलकर गमछे से उसका गला घोंटा और लोहे के बाट से वार किए. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
यह था मामला : मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम कुल्हैड़ी में सोमवार रात एक युवक की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत, क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. रवि शंकर मिश्रा और चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था. मृतक की पहचान मुन्तलिब के रूप में हुई थी.
यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में पीट-पीटकर हत्या; रंजिश में युवक को बुलाकर किया हमला, हापुड़ में मजदूर का मर्डर