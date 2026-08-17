आगरा में निवेश के नाम पर करोड़ों की चपत लगाने वाले दो जालसाज गिरफ्तार, 2.26 करोड़ की ठगी मामले में थे फरार
सर्विलांस टीम और कमला नगर पुलिस को सफलता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 9:45 AM IST
आगरा: कमलानगर थाना पुलिस ने निवेश के नाम पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 2.26 करोड़ रुपये की ठगी मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार किए हैं. जिसने पूछताछ में कई अहम जानकारी पुलिस को मिली है. गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम युवराज सिंह और राहुल सोनी हैं. कमलानगर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को ये सफलता मिली है.
कहां से हुई गिरफ्तारी: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि अभियुक्त युवराज सिंह निवासी शमसाबाद और राहुल निवासी इंदिरापुरम राजपुर चुंगी को मवाना स्थित ग्रेटर कॉलोनी में एक परिचित के घर से पकड़ा है. दोनों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल मारुति बलेनो गाड़ी बरामद हुई है. मामले में मनीष शर्मा समेत सात पीड़ितों ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें एसबीएनएल वर्ल्ड कंपनी के संचालकों और उनके परिजन समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
क्या हैं आरोप: इस मुकदमे में आरोप था कि सत्यप्रकाश तित्तल, वर्षा तित्तल, विक्रम तित्तल, विशाल तित्तल, युवराज सिंह, सपना सिंह, राहुल सोनी और कुसुमलता ने सन 2023 से 2025 के बीच निवेशकों से निवेश के नाम पर एक वर्ष में रकम दोगुनी करने का भरोसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की है. आरोपियों ने शुरुआत में कुछ भुगतान करके निवेशकों का विश्वास जीता और इसके बाद अलग-अलग लोगों से बैंक खातों और नकद करोड़ों रुपये लिए.
आरोपियों ने निवेशकों से रुपये लेकर अनुबंध भी तैयार कराए. मगर समय पूरा होने पर रकम वापस नहीं की गई. सत्यापन में अनुबंधों पर ऐसे वकील की नोटरी की मुहर मिली, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. इसके साथ ही एक करोड़ रुपये का गारंटी चेक भी बाउंस हो गया था. आरोपियों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों के खिलाफ हरीपर्वत और एकता थाना में भी मुकदमे दर्ज हैं.- सैयद अली अब्बास, डीसीपी सिटी
गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि निवेश के नाम पर लोगों से ठगी के मामले में अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी. जिसकी तैयारी शुरू कर दी है. जिसमें आरोपियों ने जो संपत्ति ठगी की रकम से बनवाई है. उसे जब्त किया जाएगा. इस बारे में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. इसके साथ ही आरोपियों ने ठगी की रकम का क्या किया, इसके बारे में भी छानबीन की जा रही है.
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