ETV Bharat / state

उत्तराखंड में घूस लेते पकड़े गए वनकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, डीएफओ ने कर दिया सस्पेंड

उत्तराखंड के चंपावत में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे दो वन आरक्षी, अब दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी

Uttarakhand Forest Guard Suspend
वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 6:16 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: चंपावत में घूस लेते हुए पकड़े गए वन कर्मियों को वन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, विजिलेंस की कार्रवाई के बाद दोनों ही वनकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन अब चंपावत के डीएफओ ने इन दोनों ही कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया है.

20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे वनकर्मी: चंपावत में विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान दो वन कर्मियों के घूस लेते पकड़े जाने की खबर के बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई. इन दोनों ही वन कर्मियों को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. उधर, इस घटना के बाद वन विभाग में ये खबर चंपावत से लेकर मुख्यालय तक सुर्खियों में रही.

लकड़ी पास करने के एवज में मांगी थी घूस: मामला चंपावत में चेक पोस्ट से लकड़ी पास करने के लिए रिश्वत लेने से जुड़ा था. जिस पर शिकायत होने के बाद विजिलेंस ने इन दोनों ही वन कर्मियों को ट्रैप किया था. विजिलेंस की कार्रवाई के बाद वन विभाग के अंतर्गत यह मामला खूब चर्चाओं में रहा.

शिकायतकर्ता को गौशाला निर्माण के लिए चाहिए थी लकड़ी: दरअसल, चंपावत के ही एक व्यक्ति ने विजिलेंस को वन कर्मियों की ओर से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गौशाला के निर्माण के लिए जंगल से टूटी हुई लकड़ी लेने के एवज में उसे रिश्वत मांगी जा रही थी.

Uttarakhand Forest Guard Suspend
सस्पेंशन ऑर्डर (फोटो सोर्स- Office of Divisional Forest Officer, Champawat)

वनकर्मियों ने मांगे 40 हजार रुपए, 20 हजार पर बनी सहमति: वहीं, दोनों फॉरेस्ट गार्ड की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम जाल बिछाया. जिसके बाद दोनों को रंगे हाथों 20 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. शिकायत थी कि ये दोनों ही वनकर्मी चेक पोस्ट से लकड़ी पास करने के नाम पर 40 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे. जिसमें 20 हजार की रिश्वत पर सहमति बनी थी.

दोनों वनकर्मियों के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी: वन कर्मियों के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रीय रेंजर ने इन दोनों ही वन कर्मियों के निलंबन के लिए पत्र डीएफओ को लिखा. इसके बाद डीएफओ ने इन दोनों ही फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसको लेकर विजिलेंस की टीम ने काफी दिनों तक होमवर्क किया और शिकायतकर्ता के साथ मिलकर फॉरेस्ट गार्ड को ट्रैप किया.

चंपावत वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट को सूचित किया है. इसमें लिखा गया है कि वन प्रभाग के चंपावत रेंज में वन आरक्षी भुवन चंद भट्ट और दीपक जोशी को 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार किया गया.

यह कार्रवाई सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की विजिलेंस टीम ने की. इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी चंपावत की ओर से इन दोनों ही कर्मचारियों के निलंबन को लेकर पत्र भेजा गया. इसके बाद इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : October 26, 2025 at 8:09 PM IST

TAGGED:

CHAMPAWAT FOREST WORKER BRIBE
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
चंपावत वनकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार
चंपावत वन आरक्षी सस्पेंड
UTTARAKHAND FOREST GUARD SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.