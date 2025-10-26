उत्तराखंड में घूस लेते पकड़े गए वनकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, डीएफओ ने कर दिया सस्पेंड
उत्तराखंड के चंपावत में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे दो वन आरक्षी, अब दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2025 at 6:16 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 8:09 PM IST
देहरादून: चंपावत में घूस लेते हुए पकड़े गए वन कर्मियों को वन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, विजिलेंस की कार्रवाई के बाद दोनों ही वनकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन अब चंपावत के डीएफओ ने इन दोनों ही कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया है.
20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे वनकर्मी: चंपावत में विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान दो वन कर्मियों के घूस लेते पकड़े जाने की खबर के बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई. इन दोनों ही वन कर्मियों को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. उधर, इस घटना के बाद वन विभाग में ये खबर चंपावत से लेकर मुख्यालय तक सुर्खियों में रही.
लकड़ी पास करने के एवज में मांगी थी घूस: मामला चंपावत में चेक पोस्ट से लकड़ी पास करने के लिए रिश्वत लेने से जुड़ा था. जिस पर शिकायत होने के बाद विजिलेंस ने इन दोनों ही वन कर्मियों को ट्रैप किया था. विजिलेंस की कार्रवाई के बाद वन विभाग के अंतर्गत यह मामला खूब चर्चाओं में रहा.
शिकायतकर्ता को गौशाला निर्माण के लिए चाहिए थी लकड़ी: दरअसल, चंपावत के ही एक व्यक्ति ने विजिलेंस को वन कर्मियों की ओर से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गौशाला के निर्माण के लिए जंगल से टूटी हुई लकड़ी लेने के एवज में उसे रिश्वत मांगी जा रही थी.
वनकर्मियों ने मांगे 40 हजार रुपए, 20 हजार पर बनी सहमति: वहीं, दोनों फॉरेस्ट गार्ड की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम जाल बिछाया. जिसके बाद दोनों को रंगे हाथों 20 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. शिकायत थी कि ये दोनों ही वनकर्मी चेक पोस्ट से लकड़ी पास करने के नाम पर 40 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे. जिसमें 20 हजार की रिश्वत पर सहमति बनी थी.
दोनों वनकर्मियों के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी: वन कर्मियों के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रीय रेंजर ने इन दोनों ही वन कर्मियों के निलंबन के लिए पत्र डीएफओ को लिखा. इसके बाद डीएफओ ने इन दोनों ही फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसको लेकर विजिलेंस की टीम ने काफी दिनों तक होमवर्क किया और शिकायतकर्ता के साथ मिलकर फॉरेस्ट गार्ड को ट्रैप किया.
चंपावत वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट को सूचित किया है. इसमें लिखा गया है कि वन प्रभाग के चंपावत रेंज में वन आरक्षी भुवन चंद भट्ट और दीपक जोशी को 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार किया गया.
यह कार्रवाई सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की विजिलेंस टीम ने की. इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी चंपावत की ओर से इन दोनों ही कर्मचारियों के निलंबन को लेकर पत्र भेजा गया. इसके बाद इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है.
