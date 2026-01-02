ETV Bharat / state

बीकानेर में अवैध रूप से रह रही दो विदेशी महिलाओं को पकड़ा, भेजा सखी सेंटर

बीकानेर: शहर में अवैध रूप से रह रही दो विदेशी महिलाओं को पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक मकान से पकड़ा है. इन महिलाओं के साथ ही तीन अन्य महिलाओं को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश और दो दिल्ली की रहने वाली हैं. शहर वृताधिकारी अनुज डाल और कोटगेट थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की है महिलाएं: कोटगेट थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों विदेशी महिलाएं अवैध रूप से भारत में रह रही हैं. इसकी सूचना मिलने पर मकान पर छापा मारा गया. यहां से एक महिला उज्बेकिस्तान और दूसरी महिला कजाकिस्तान की मिलीं. इनमें से एक महिला की वीजा अवधि खत्म हो चुकी है. उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं को सखी सेंटर भेजा गया है. शनिवार को उनके दस्तावेजों की जांच होगी और बाद में दूतावास में सूचना दी जाएगी.