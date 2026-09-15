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ग्रेटर नोएडा में 50 लाख की ड्रग्स के साथ दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार, जांच शुरू

पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से कुल 600 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ. आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 10:18 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर मंगलवार को शिकंजा कसा. पुलिस ने तिलपता चौकी इलाके से दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 लाख रुपये मूल्य की 600 ग्राम MDMA ड्रग्स, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुए हैं. पकड़े गए दोनों आरोपी सोसाइटी के फ्लैट में रहकर ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे.

47 वर्षीय पीटर आइवरी कोस्ट देश का निवासी है, जबकि 56 वर्षीय माइकल घाना देश का रहने वाला है. पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तिलपता चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 300-300 ग्राम के दो पैकेट में कुल 600 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, पुलिस ने मौके से ड्रग्स तौलने वाली 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1 लाख 19 हजार रुपये की नकदी, 2 मोबाइल फोन और 2 पासपोर्ट भी जब्त किए हैं.

डीसीपी नोएडा सेंट्रल शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गये पीटर और माइकल वर्तमान में सूरजपुर स्थित पैरामाउंट सोसाइटी के पाइन टावर में रह रहे थे. पुलिस अब दोनों आरोपियों के कॉल डिटेल और बैंक खातों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे यह खेप कहां से लाए थे और एनसीआर में किन-किन कॉलेजों या पब-क्लबों में इसकी सप्लाई की जानी थी. साथ ही उनके वीजा और भारत में ठहरने की वैधता की भी जांच की जा रही है.

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TWO SMUGGLERS ARRESTED NOIDA
नोएडा दो विदेशी तस्कर गिरफ्तार
SMUGGLERS ARRESTED 50 LAKH DRUGS
DRUGS WORTH 50 LAKH RECOVERED
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