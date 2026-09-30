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आबूरोड में पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर से दो विदेशी पैराशूट बरामद, चोरी के होने का शक...जांच में जुटी पुलिस

पुलिस पता लगा रही, जब्त पैराशूट कब खरीदे, क्या इन पैराशूट्स का इस्तेमाल कई महीनों से यहां हो रही पैराग्लाइडिंग में किया जा रहा था.

Foreign parachute recovered in Abu Road
आबूरोड में बरामद विदेशी पैराशूट (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 12:30 PM IST

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सिरोही: जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र स्थित मानपुर हवाई पट्टी पर संचालित स्काई पैराग्लाइडिंग कंपनी से दो विदेशी पैराशूट बरामदगी का मामला सामने आया है. आबूरोड शहर थाना पुलिस ने कंपनी के इंस्ट्रक्टर से दो विदेशी पैराशूट जब्त किए. इनमें एक पैराशूट अफ्रीका का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से संबंधित है. एक पैराशूट के बारे में दक्षिण अफ्रीका में चोरी का मामला दर्ज होने की आशंका है.

आबूरोड थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि मानपुर हवाई पट्टी से दो विदेशी पैराशूट मिले हैं. इनके संबंध में इंस्ट्रक्टर से जानकारी मांगी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. पैराशूट की खरीद, स्वामित्व और वैध दस्तावेजों की जांच की जा रही है. एक पैरासूट के संबंध में दक्षिण अफ्रीका में चोरी का मामला होने की आशंका सामने आई है. इस मामले की जांच अभी जारी है. जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.

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दिल्ली निवासी इंस्ट्रक्टर से पूछताछ: देवासी के अनुसार, पैराशूट को लेकर दिल्ली निवासी इंस्ट्रक्टर दिनेश जाट (36) पुत्र लालाराम जाट से पूछताछ की है, लेकिन वह पैराशूट के बारे संतोषजनक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया. पुलिस ने दोनों पैराशूट जब्त कर उनकी खरीद, स्वामित्व और वैध दस्तावेजों की जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि एक पैराशूट के दक्षिण अफ्रीका में चोरी का मामला दर्ज होने की आशंका है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

कई महीनों से पैराग्लाइडिंग: मानपुर हवाई पट्टी पर कुछ महीनों से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां संचालित हो रही थीं. यहां हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए पर्यटकों को जंपिंग कराई जाती थी. पुलिस यह जांच कर रही है कि जब्त पैराशूट कब खरीदे गए और क्या इन्हीं पैराशूट का इस्तेमाल कई महीनों से गतिविधियों में किया जा रहा था. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि दोनों पैराशूट कंपनी तक कैसे पहुंचे और इन्हें किससे खरीदा गया था.

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FOREIGN PARACHUTE RECOVERED

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