ETV Bharat / state

अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागे फायरिंग के 2 आरोपी, पुलिस ने पकड़ा और फिर कराया भर्ती

दोनों की निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वे चकमा देकर भाग निकले.

Accused readmitted to hospital
अस्पताल में फिर भर्ती किए आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती फायरिंग के दो नामजद आरोपी रविवार को पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गए. दोनों आरोपियों की निगरानी के लिए अस्पताल में दो पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों मौका पाकर निकल गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई घंटे तक पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही. बाद में दोनों आरोपियों को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया.

हड्डी वार्ड में थे भर्ती: डीग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि उपचार के दौरान दोनों आरोपी अस्पताल से निकल गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी और दोनों को वापस अस्पताल लाकर भर्ती करा दिया. दोनों पुलिस निगरानी में हैं और उनका इलाज जारी है. 17 जुलाई को डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र के गांव बरौली धाऊ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें चार लोग घायल हो गए. एक पक्ष से गिरीश कीरत और धनश्याम घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से दिलीप और वीरेंद्र के पैरों में गोली लगी. दिलीप और वीरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि गिरीश पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में उनके पैरों में गोली लगी. दोनों को उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती कराया गया था.

पढ़ें: Jodhpur Police Caught Thief : संतरी को चकमा देकर भागे चोर को पुलिस ने पाली से पकड़ा...

फिर भी चकमा देकर भाग निकले: दिलीप और वीरेंद्र दोनों नामजद आरोपी हैं. उनकी निगरानी के लिए अस्पताल में दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी. रविवार सुबह दोनों आरोपी मौका पाकर अस्पताल से निकल गए. जब वार्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी लगी, तो अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने पहले अस्पताल परिसर में उनकी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया. कई घंटे तक पुलिस दोनों की तलाश करती रही. तलाश के दौरान पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की लोकेशन खंगालती रही. बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियो को अस्पताल के पास से ही डिटेन कर लिया. पुलिस ने तत्काल उन्हें अपनी निगरानी में लिया और दोबारा अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार शुरू कराया.

TAGGED:

POLICE CAUGHT READMITTED ACCUSED
ACCUSED ADMITTED TO HOSPITAL
FIRING ACCUSED FLED FROM HOSPITAL
अस्पताल से भागे आरोपी
ACCUSED ESCAPED FROM RBM HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.