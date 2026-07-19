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अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागे फायरिंग के 2 आरोपी, पुलिस ने पकड़ा और फिर कराया भर्ती

भरतपुर: जिले के आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती फायरिंग के दो नामजद आरोपी रविवार को पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गए. दोनों आरोपियों की निगरानी के लिए अस्पताल में दो पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों मौका पाकर निकल गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई घंटे तक पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही. बाद में दोनों आरोपियों को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया.

हड्डी वार्ड में थे भर्ती: डीग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि उपचार के दौरान दोनों आरोपी अस्पताल से निकल गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी और दोनों को वापस अस्पताल लाकर भर्ती करा दिया. दोनों पुलिस निगरानी में हैं और उनका इलाज जारी है. 17 जुलाई को डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र के गांव बरौली धाऊ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें चार लोग घायल हो गए. एक पक्ष से गिरीश कीरत और धनश्याम घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से दिलीप और वीरेंद्र के पैरों में गोली लगी. दिलीप और वीरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि गिरीश पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में उनके पैरों में गोली लगी. दोनों को उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती कराया गया था.