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धौलपुर में पटाखों की दो दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान, महिला एवं बच्चा झुलसा

दुकानों के सामने खड़ी दो बाइक भी जली. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू.

Shop damaged by fire
आग से जली दुकान (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2026 at 6:57 PM IST

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धौलपुर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के पचगांव में पटाखों की दो दुकानों में अचानक आग लग गई. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.देखते ही देखते आग विकराल हो गई. दोनों दुकानों में रखे पटाखों समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. इस दौरान आग की चपेट में आने से बच्चे समेत दो लोग झुलस गए. दुकानों के सामने खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी आग की भेंट चढ़ गईं.

हवलदार अरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पचगांव में असगर खान की बताई जा रही पटाखा दुकानों में अचानक आग लग गई. दुकानों में पटाखे रखे होने के कारण आग तेजी से फैली. आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास लोगों में दहशत फैल गई. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए.

धौलपुर में पटाखों की दो दुकानों में भीषण आग. (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: नागौर में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका, दो लोगों की मौके पर ही मौत, लोगों ने किया पुलिस पर पथराव

दो लोग झुलसे: पुलिस के अनुसार, आग की चपेट में आने से एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए. लोगों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. आग से दुकानों में रखा पटाखों सहित अन्य सामान पूरी तरह जल गया. दुकानों के सामने खड़ी दो बाइक भी आग की चपेट में आ गई. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

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FIRE AT FIRECRACKER TWO SHOPS
FIRECRACKER SHOPS GUTTED IN DHOLPUR
WOMAN AND CHILD SUSTAINED BURNS
पचगांव में आग से हड़कंप
दो बाइक भी जली

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