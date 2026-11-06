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धौलपुर में पटाखों की दो दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान, महिला एवं बच्चा झुलसा

आग से जली दुकान ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के पचगांव में पटाखों की दो दुकानों में अचानक आग लग गई. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.देखते ही देखते आग विकराल हो गई. दोनों दुकानों में रखे पटाखों समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. इस दौरान आग की चपेट में आने से बच्चे समेत दो लोग झुलस गए. दुकानों के सामने खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी आग की भेंट चढ़ गईं.