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Two fire incidents in Kota: कोटा में दो वाहनों में भीषण आग, 35 बच्चे सुरक्षित, एक्सप्रेसवे पर ट्रोला जलकर खाक

स्कूल बस से उठती आग की लपटें ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले में दो अलग-अलग वाहनों में भीषण आग लगने के मामले सामने आए हैं. पहला मामला इटावा का है, जहां गुरुवार सुबह स्कूल बस में आग लग गई. बस करीब 35 बच्चों को स्कूल में उतारने के चंद मिनट बाद ही कैंपस में खड़ी थी, तभी इंजन के पास से आग निकली और पूरी बस जल गई. दूसरा मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बूढ़ादीत थाना इलाके के मंडावरा के पास का है, जहां बुधवार रात 11 बजे सीमेंट से भरे ट्रोले के टायरों में आग लगने से ट्रोला जलकर खाक हो गया. दोनों घटनाओं में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.

इटावा नगर पालिका के फायरमैन प्रभारी कौशल ने बताया कि सुबह 8:45 के आसपास की घटना है. खातौली रोड स्थित सरोवर नगर के निजी स्कूल में केशवपुरा, रजोपा और अन्य जगह से 30 से 35 बच्चों को लेकर एक बस पहुंची थी. बच्चे स्कूल में चले गए थे और बस खड़ी हुई थी. चंद मिनट में ही उसमें इंजन के नजदीक से आग निकलने लगी. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.