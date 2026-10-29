Two fire incidents in Kota: कोटा में दो वाहनों में भीषण आग, 35 बच्चे सुरक्षित, एक्सप्रेसवे पर ट्रोला जलकर खाक
स्कूल बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जबकि ट्रोले में आग के कारणों का पता नहीं लग सका.
Published : October 29, 2026 at 11:10 AM IST
कोटा: जिले में दो अलग-अलग वाहनों में भीषण आग लगने के मामले सामने आए हैं. पहला मामला इटावा का है, जहां गुरुवार सुबह स्कूल बस में आग लग गई. बस करीब 35 बच्चों को स्कूल में उतारने के चंद मिनट बाद ही कैंपस में खड़ी थी, तभी इंजन के पास से आग निकली और पूरी बस जल गई. दूसरा मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बूढ़ादीत थाना इलाके के मंडावरा के पास का है, जहां बुधवार रात 11 बजे सीमेंट से भरे ट्रोले के टायरों में आग लगने से ट्रोला जलकर खाक हो गया. दोनों घटनाओं में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.
इटावा नगर पालिका के फायरमैन प्रभारी कौशल ने बताया कि सुबह 8:45 के आसपास की घटना है. खातौली रोड स्थित सरोवर नगर के निजी स्कूल में केशवपुरा, रजोपा और अन्य जगह से 30 से 35 बच्चों को लेकर एक बस पहुंची थी. बच्चे स्कूल में चले गए थे और बस खड़ी हुई थी. चंद मिनट में ही उसमें इंजन के नजदीक से आग निकलने लगी. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.
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आग की लपटें दूर से देखी जाने लगीं और काफी ऊंची उठ रही थीं. स्थानीय लोगों ने पाइप लगाकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया. बाद में अग्निशमन की दमकल मौके पर पहुंची, जिसने आग को बुझाया. हालांकि बस तब तक जलकर खाक हो गई थी. बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है.
जल गया पूरा ट्रोला: बूढ़ादीत थाना अधिकारी दीप्ति रानी मीणा ने बताया कि मंडावरा टोल प्लाजा के नजदीक बुधवार रात 11:00 बजे एक ट्रोले में आग लग गई. यह आग टायरों के नजदीक से लगी थी, ट्रोला चालक गोविंद सिंह ने तत्काल साइड में ट्रोले को खड़ा कर दिया और दूर खड़ा हो गया. दीप्ति रानी ने बताया कि ट्रक चालक ट्रॉली में सीमेंट लेकर चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश के वीरपुर जा रहा था. आग बुझाने के लिए सुल्तानपुर नगर पालिका से दमकल मंगाई गई. इसमें कुछ मिनट का समय लग गया. जब तक ट्रोला काफी ज्यादा जल गया. बाद में दमकल कर्मियों ने आकर आग बुझा दी और ट्रोले को एक्सप्रेसवे से साइड में खड़ा करवा दिया गया. इस दौरान काफी देर तक एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा.
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