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दिल्‍ली में कड़कड़डूमा कोर्ट की दूसरी मंजिल पर लगी आग, गांधी नगर स्थित दुकान में भी आग लगने की बात आई सामने

राजधानी दिल्ली में रविवार को आग लगने की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं. दोनों ही मामले में जांच शुरू कर दी गई है.

Delhi Fire incidents
कड़कड़डूमा कोर्ट और गांधी नगर की दुकान में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 10:55 AM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार आग लगने की भयावह घटनाएं हो रहीं हैं. इस क्रम में अब रविवार को आग लगने की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं. पहली घटना शाहदरा स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में हुई, जबकि दूसरी घटना गांधी नगर इलाके की एक दुकान में हुई.

शाहदरा जिले के सीबीडी शाह इलाके स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में रविवार सुबह करीब 5:22 बजे आग लग गई. आग कोर्ट की दूसरी मंजिल पर गेट नंबर-4 के पास स्थित एक कमरे में भड़की. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. फायर ऑफिसर मुकेश वर्मा और दीपक हुड्डा की निगरानी में दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया. शुरुआती जानकारी के अनुसार आग स्कैनिंग रूम में लगी थी, जहां रखे कागज, फाइलें और कंप्यूटर जलकर नष्ट हो गए. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

गांधी नगर में बच्चों के सामान की दुकान में आग

वहीं दूसरी घटना में पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित नेहरू गली में शनिवार रात एक दुकान में आग लग गई. दमकल विभाग को रात करीब 9 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने रात करीब 11 बजे आग पर काबू पा लिया. आग जिस दुकान में लगी, वहां बच्चों की इलास्टिक और बेल्ट का सामान रखा हुआ था. आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि, इस घटना में भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.दोनों घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है.

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