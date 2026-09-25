झालावाड़ में सरकारी नौकरी और ट्रांसफर का झांसा देकर लाखों की ठगी, गिरोह की दो सदस्य गिरफ्तार
जांच में अब तक सामने आए 8 फरियादियों से कुल 16 लाख 40 हजार रुपए की ठगी की बात सामने आई है.
Published : September 25, 2026 at 2:01 PM IST
झालावाड़ : जिला पुलिस ने सरकारी और संविदा नौकरी लगवाने व सरकारी विभागों में ट्रांसफर का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. इस मामले में दो महिला आरोपी गिरफ्तार की गई. दोनों महिलाएं करीब डेढ़ महीने से फरार थी. उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय से पीसी रिमांड पर लेकर आगे की जांच की जाएगी. गिरोह के दो सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश है. एसपी अमित ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सरकारी, संविदा नौकरी तथा सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह की शिकायत मिली थी. इसके बाद एएसपी भागचंद मीणा को लेकर पुलिस की विशेष टीम का गठन कर मामले में अनुसंधान शुरू किया गया था. जांच में पाया कि गिरोह के सदस्य सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों में पक्की संविदा नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से करीब 1.50 लाख से 2.50 लाख रुपए तक नकद और ऑनलाइन माध्यम से लेते हैं.
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आठ फरियादी आए सामने: जांच में अब तक सामने आए 8 फरियादियों से कुल 16 लाख 40 हजार रुपए की ठगी की बात सामने आई है. इनमें 11 लाख 60 हजार रुपए नकद और 4 लाख 80 हजार रुपए यूपीआई के माध्यम से लिए गए. पुलिस टीम ने लगातार आरोपियों की तलाश करते हुए दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में हमीदा उर्फ तमन्ना निवासी केजीएन कॉलेज के पीछे सफल रेजीडेंसी, झालावाड़ और अंजुम निवासी पायगा मोहल्ला, झालावाड़ शामिल हैं. दोनों से गिरोह के अन्य सदस्यों, फरियादियों के शैक्षणिक दस्तावेजों और व्हाट्सऐप चैट को लेकर पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है.
आमजन से अपील: एसपी अमित कुमार ने आमजन से अपील की कि सरकारी या संविदा नौकरी केवल पारदर्शी सरकारी भर्ती प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर ही मिलती है. नौकरी या ट्रांसफर के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी व्यक्ति को राशि नहीं दें. किसी के साथ ऐसी ठगी हुई है तो तत्काल नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस ने शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने की बात कही.
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