कॉर्बेट में 2 सरकारी हथिनियों को भगा ले गया जंगली झुंड! झिरना रेंज से 'तुंगा' और 'कपिला' लापता
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज से अचानक जंगल की तरफ निकल गईं दो हथिनियां, वनकर्मी और महावत तलाश में जुटे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 20, 2026 at 10:13 PM IST
रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज से दो पालतू हथिनियों के अचानक लापता होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि दोनों हथिनियां जंगली हाथियों के झुंड के साथ जंगल की ओर चली गई हैं. वन विभाग की कई टीमें घंटों से उनकी तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.
झिरना रेंज में तैनात की गई थी दो मादा हथिनी 'तुंगा' और 'कपिला': जानकारी के मुताबिक, कॉर्बेट पार्क में जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साल 2016 में कर्नाटक से 12 से ज्यादा हाथी मंगवाए गए थे. इन हाथियों को कॉर्बेट की अलग-अलग रेंजों में गश्त और रेस्क्यू कार्यों के लिए तैनात किया गया था. झिरना रेंज में भी दो मादा हाथी 'तुंगा' और 'कपिला' को तैनात किया गया था, जो लंबे समय से विभागीय कार्यों में इस्तेमाल हो रही थीं.
अचानक जंगल की तरफ निकल गईं दोनों हथिनियां: बताया जा रहा है कि देर रात दोनों हथिनियां वन कार्यालय क्षेत्र से अचानक जंगल की तरफ निकल गईं. जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटीं, तो वनकर्मियों और महावतों में अफरा तफरी मच गई. इसके बाद झिरना समेत आसपास की कई रेंजों की टीमों को अलर्ट किया गया और जंगल में सर्च अभियान शुरू किया गया.
वनकर्मी और महावत जंगल में करे रहे तलाश: वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि दोनों हथिनियां जंगल में घूम रहे जंगली हाथियों के झुंड के संपर्क में आ गईं और उसी झुंड के साथ आगे बढ़ गईं. लगातार महावत जंगल में उनकी आवाज लगाकर तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है. विभाग को उम्मीद है कि दोनों हथिनियां जल्द ही वापस लौट आएंगी.
"कई बार पालतू हाथी जंगली हाथियों के झुंड में शामिल हो जाते हैं. झुंड जिस दिशा में जाता है, पालतू हाथी भी उसी ओर चले जाते हैं. पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ज्यादातर मामलों में हाथी कुछ समय बाद खुद ही वापस लौट आते हैं."- डॉ. साकेत बडोला, कॉर्बेट पार्क निदेशक
जंगल पर टिकी निगाहें: फिलहाल, वन विभाग की टीमें लगातार जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. दोनों हथिनियों के सुरक्षित वापस लौटने को लेकर विभाग और महावतों की निगाहें जंगल पर टिकी हुईं है, लेकिन हथिनियों के गायब होने से वनाधिकारियों की चिंता बढ़ी हुई है. लिहाजा, पूरे सरगर्मी से तलाश भी जारी है.
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