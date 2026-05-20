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कॉर्बेट में 2 सरकारी हथिनियों को भगा ले गया जंगली झुंड! झिरना रेंज से 'तुंगा' और 'कपिला' लापता

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज से दो पालतू हथिनियों के अचानक लापता होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि दोनों हथिनियां जंगली हाथियों के झुंड के साथ जंगल की ओर चली गई हैं. वन विभाग की कई टीमें घंटों से उनकी तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

झिरना रेंज में तैनात की गई थी दो मादा हथिनी 'तुंगा' और 'कपिला': जानकारी के मुताबिक, कॉर्बेट पार्क में जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साल 2016 में कर्नाटक से 12 से ज्यादा हाथी मंगवाए गए थे. इन हाथियों को कॉर्बेट की अलग-अलग रेंजों में गश्त और रेस्क्यू कार्यों के लिए तैनात किया गया था. झिरना रेंज में भी दो मादा हाथी 'तुंगा' और 'कपिला' को तैनात किया गया था, जो लंबे समय से विभागीय कार्यों में इस्तेमाल हो रही थीं.

अचानक जंगल की तरफ निकल गईं दोनों हथिनियां: बताया जा रहा है कि देर रात दोनों हथिनियां वन कार्यालय क्षेत्र से अचानक जंगल की तरफ निकल गईं. जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटीं, तो वनकर्मियों और महावतों में अफरा तफरी मच गई. इसके बाद झिरना समेत आसपास की कई रेंजों की टीमों को अलर्ट किया गया और जंगल में सर्च अभियान शुरू किया गया.