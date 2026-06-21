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डूंगरपुर में तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत, बकरियां चराने गई थीं

तेज गर्मी के कारण तालाब में नहाने उतरीं और अचानक गहरे पानी में चली गईं.

Kotwali Police Station, Dungarpur
कोतवाली थाना, डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा में रविवार को दो चचेरी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. दोनों बच्चियां बकरियां चराने घर से निकली थीं, लेकिन गर्मी से राहत पाने को तालाब में नहाने उतरीं और गहरे पानी में डूब गईं. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. दोनों परिवारों में मातम पसरा है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए. मामले की जांच शुरू कर दी.

मदद को दौड़ा युवक: कोतवाली थाना एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि हादसा मांडवा स्थित काली बाई पैनोरमा के सामने बने तालाब पर हुआ. मांडवा निवासी आठवीं की छात्रा उषा (12) पुत्री कोटेड तथा सातवीं में पढ़ने वाली उसकी चचेरी बहन नयना (12) पुत्री दशरथ कोटेड रविवार को बकरियां चराने तालाब के पास गई. दोपहर में तेज गर्मी के कारण उन्होंने तालाब के एक गड्ढे में भरे पानी में नहाने का निर्णय लिया.

हादसे पर पुलिस व परिजन बोले (ETV Bharat Dungarpur)

नहाते समय दोनों बच्चियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. वहां मौजूद एक युवक ने बच्चियों को पानी में संघर्ष करते देखा तो तुरंत मदद के लिए दौड़ा. उसने दोनों को पानी से निकाला और ग्रामीणों को सूचना दी. इसके बाद गांव के लोग मौके पर एकत्र हो गए. दोनों बच्चियों को तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल लाए. चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें: दर्दनाक हादसा : बच्चे को बचाने पार्वती नदी में उतरे 4 लोगों की डूबने से मौत

परिजनों का रो रोकर बुरा हाल: घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. ग्रामीणों ने तालाबों और जलाशयों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

पढ़ें: दर्र बरहाना झरने में डूबा युवक, मेनाल झरने में भी नहाते समय गहरे पानी में समाई 'जिंदगी'

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TWO GIRLS DROWNED IN A POND
THEY HAD GONE TO GRAZE THE GOATS
STEPPED INTO THE POND TO BATHE
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2 SISTERS DIE BY DROWNING IN POND

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