कवर्धा से 2 महिला सट्टेबाज गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी में पुलिस ने दी दबिश
आरोपी महिलाओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
Published : February 16, 2026 at 8:53 PM IST
कबीरधाम: कवर्धा पुलिस ने 2 महिला सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है. दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी शहर के अलग अलग थाना इलाकों से की गई है. 2 महिला सट्टेबाजों की गिरफ्तारी से इलाके में सट्टे चलाने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. सट्टेबाजी के काले कारोबार में पहली बार महिला की हुई गिरफ्तारी से भी लोग हैरान हैं.
2 महिला सट्टेबाज गिरफ्तार
दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में चोरी छिपे सट्टा खिलाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर एक महिला को रंगे हाथों सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान आरोपी महिला के पास से नगदी राशि, सट्टा-पट्टी तथा हिसाब-किताब से जुड़ी लंबी सूची बरामद की गई. आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
इसी क्रम में पुलिस ने देवार पारा क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई करते हुए दूसरी महिला को गिरफ्तार किया. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ‘खाईवाल’ के माध्यम से सट्टा नेटवर्क संचालित कर रही थीं. ऑनलाइन माध्यम से दांव लगवाकर रकम का लेन-देन किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उनकी तलाश जारी है और जल्द ही अन्य संलिप्त आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध सट्टा, जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
डीएसपी आशीष शुक्ला का बयान
कवर्धा डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
