50 लाख की विदेशी कार में डोडा ले जा रही थी दो महिला तस्कर, पुलिस से बचने को पहन रखे थे अच्छे कपड़े, जानिए मामला
दोनों महिला तस्कर जर्मन कंपनी की लग्जरी कार से कर रही थी मादक पदार्थों की तस्करी.
Published : April 3, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 5:21 PM IST
कोटा: जिले की ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो अंतरराज्यीय महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनसे बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6.15 लाख रुपए है. ये दोनों महिला तस्कर जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी की 50 लाख रुपए कीमत की लक्जरी कार में तस्करी कर रही थी. कोटा पुलिस के ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस अभियान के तहत दोनों को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया. पुलिस से बचने के लिए महिलाओं ने अच्छा ड्रेस अप और मेकअप किया था. अपने आप को बड़े घर से जुड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी. हालांकि यह सब समझदारी काम नहीं आई. दोनों महिलाएं एनडीपीएस के मुकदमे में फंस गई है.
कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं में पंजाब के संगरूर जिले निवासी परमजीत कौर (47)और लुधियाना जिले की गुलशन कौर (40) शामिल है. दोनों को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया. मध्य प्रदेश के गरोठ नीमथुर की तरफ से आ रही थी. गाड़ी को नाकाबंदी के दौरान रामगंज मंडी पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा और चेचट थाना अधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस मदन ढाका ने रोका था.
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गुटके की आड़ में डोडा चूरा: गाड़ी की तलाशी लेने पर चार गुटके के बैग रखे थे. इनमें 41.184 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त कर लिया. इस घटनाक्रम में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली. दोनों महिला तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया.
लुधियाना माल लेकर जा रही थी: एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी की महंगी गाड़ी गुलशन चला रही थी. किसी को शक नहीं हो, इसलिए महंगे कपड़े व मैकअप किया था. कार की कीमत लाखों रुपए है. दोनों महिलाओं ने लुधियाना में माल ले जाने की बात कही. कहां से लेकर आए, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर एमपी से ही माल लाना बताया है. पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है.
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