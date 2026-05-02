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कन्नौज में दो भीषण सड़क हादसे; 4 लोगों की मौत, मृतकों में कांग्रेस नेता भी शामिल

कन्नौज: जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों ने ऐसा कहर बरपाया कि चार जिंदगियां छिन गईं. मृतकों में कांग्रेस नेता प्रवीन कुशवाहा और उनकी साली भी शामिल हैं. दूसरे हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

पहला हादसा तालग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हुआ. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता प्रवीन कुशवाहा और उनकी साली को तत्काल लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. प्रवीन कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके थे और क्षेत्र में एक सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे. इस हादसे में कुल चार लोग घायल हुए, जिनमें कार चालक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

दूसरी दर्दनाक घटना गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय दौलत नेशनल हाईवे पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीखपुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.