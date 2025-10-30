ETV Bharat / state

जींद में दो किसान जिंदा जले, खेत में बने कमरे में आग लगने से हुआ हादसा

जींद: बड़ौदा में दो किसानों की जिंदा जलने से मौत हो गई. दोनों किसान फसलों की रखवाली करने के लिए खेत में बने कमरे में सो गए थे. तभी इनवर्टर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और दोनों की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर उचाना के डीएसपी संजय कुमार, उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह, फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया. बुधवार को दोनों मृतक किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नरवाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कमरे में जली हुई हालात में मृत पाए गए दोनों किसान: गांव बड़ौदा निवासी अशोक (36) अपने साथी अमरजीत (37) के साथ बीती रात खेत में रखवाली करने गए हुए थे. रात को दोनों खेत में बने कमरे में चारपाई पर सो गए. जो बुधवार को कमरे में जली हुई हालात में मृत पाए गए. हालात यहां तक रहे कि अशोक के शव की पहचान भी नहीं हो पा रही थी. परिजनों को घटना का बुधवार को उस समय पता चला जब काफी देर तक दोनों घर वापस नहीं लौटे. उन्होंने जब खेत में जाकर देखा, तो दोनों के शव बुरी तरह जली हालात में मिले. कमरे में रखे इनवर्टर, बैटरियां व वहां रखा अन्य सामान जल चुका था.