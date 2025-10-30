ETV Bharat / state

जींद में दो किसान जिंदा जले, खेत में बने कमरे में आग लगने से हुआ हादसा

शॉर्ट सर्किट से इन्वर्टर बैटरी में आग लगने के कारण हुए हादसे में खेत में रखवाली करने गए दो किसानों की मौत हो गई.

Two farmers were burned alive in Jind
जींद में दो किसान जिंदा जले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: बड़ौदा में दो किसानों की जिंदा जलने से मौत हो गई. दोनों किसान फसलों की रखवाली करने के लिए खेत में बने कमरे में सो गए थे. तभी इनवर्टर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और दोनों की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर उचाना के डीएसपी संजय कुमार, उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह, फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया. बुधवार को दोनों मृतक किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नरवाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कमरे में जली हुई हालात में मृत पाए गए दोनों किसान: गांव बड़ौदा निवासी अशोक (36) अपने साथी अमरजीत (37) के साथ बीती रात खेत में रखवाली करने गए हुए थे. रात को दोनों खेत में बने कमरे में चारपाई पर सो गए. जो बुधवार को कमरे में जली हुई हालात में मृत पाए गए. हालात यहां तक रहे कि अशोक के शव की पहचान भी नहीं हो पा रही थी. परिजनों को घटना का बुधवार को उस समय पता चला जब काफी देर तक दोनों घर वापस नहीं लौटे. उन्होंने जब खेत में जाकर देखा, तो दोनों के शव बुरी तरह जली हालात में मिले. कमरे में रखे इनवर्टर, बैटरियां व वहां रखा अन्य सामान जल चुका था.

कमरे में धुआं हुआ, गैस से हुए बेहोश: आशंका जताई जा रही है कि इनवर्टर बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ है. इस कारण कमरे में धुआं हुआ और नींद में होने के कारण गैस से बेहोश हो गए. फिर आग ने कमरे को चपेट में ले लिया और दोनों जिंदा जल गए. मृतक अशोक शादीशुदा और दो बच्चों के पिता थे. जबकि अमरजीत अविवाहित था. दोनों के बीच दोस्ती भी गहरी थी. खेत में रखवाली के लिए दोनों इकट्ठे जाते थे. दोनों की मौत से मातम पसर गया.

क्या बोले डीएसपी: डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि "दोनों खेत रखवाली करने गए थे. जिस कमरे में दोनों सोए थे, उसमें इन्वर्टर, बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दोनों की जलने से मौत हो गई. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा के झज्जर में मकान में लगी आग, पति-पत्नी जिंदा जले, बच्चों की हालत गंभीर

TAGGED:

जींद में दो किसान जिंदा जले
TWO FARMERS DIED IN JIND
शॉर्ट सर्किट से जींद में आग
SHORT CIRCUIT CAUSES FIRE IN JIND
TWO FARMERS BURNED ALIVE IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.