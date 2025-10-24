ETV Bharat / state

भाई दूज पर मातम में बदली खुशियां: मंडी से लौटते दो किसानों की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत, एक घायल

सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि माटुंडा से किसान हेमंत पांचाल पुत्र प्रभुलाल, भोजराज गुर्जर पुत्र गंगाराम और हेमंत का साला हनुमान पुत्र जगदीश पांचाल गुरुवार शाम भाई दूज मनाने के बाद धान लेकर कृषि मंडी गए. मंडी में धान का ढेर लगा रात में बाइक से घर लौट रहे थे कि माटुंडा छोटी नहर के पास पीछे से तेज गति से आए धान की ट्रॉली भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फीट घिसटती गई और ट्रैक्टर के पिछले पहिए तीनों युवकों के ऊपर से गुजर गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. ग्रामीणों और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

बूंदी: जिले में गुरुवार देर रात एक हादसे ने भाई दूज की खुशियां मातम में बदल दी. जिले के माटुंडा छोटी नहर के पास गुरुवार देर रात कृषि मंडी से लौट रहे तीन युवा किसानों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. इसमें दो किसानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है.

सदर थाना प्रभारी आर्य ने बताया कि हादसे में हेमंत पांचाल की मौके पर मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल भोजराज गुर्जर ने कोटा के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल हनुमान कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती है. जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

बच्चों के सिर से उठा साया: मृतक हेमंत के करीबी दोस्त महेश साहू ने बताया कि हेमंत के दो बच्चे हैं. भाई दूज को बहन के घर आया उसका साला हनुमान भी गंभीर रूप से घायल है. एक पल में पूरा परिवार उजड़ गया. महेश ने बताया कि तीनों युवक हंसते हुए मंडी गए. वहां धान का ढेर लगा लौटते समय जिंदगी की गाड़ी थम गई.

आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार: थाना प्रभारी आर्य ने बताया कि घटना देर रात की है. हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया. दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा. पुलिस ने धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली जबकि चालक हादसे के बाद फरार हो गया. उसकी तलाश है. घटना से माटुंडा में मातम छाया रहा. जिन घरों से सुबह खेतों के लिए आवाजें गूंजती थीं, वहां सिर्फ सन्नाटा था. लोगों ने बताया कि हादसे के शिकार दोनों किसान मेहनती और मिलनसार थे. उनकी असमय मौत ने गांव को झकझोर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि रात में उचित रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं.