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श्रावस्ती : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 48 घंटे में दो किसानों की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले में हाईटेंशन बिजली लाइनों के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है. पिछले दो दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौत हो गई. घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

दरअसल, पहली घटना सोनवा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव की है, जहां 70 वर्षीय किसान सीताराम की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह सुबह शौच के लिए निकले थे, तभी खेत की ओर झुकी हुई हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. ग्रामीणों के अनुसार यह तार कई महीनों से नीचे लटक रहा था, जिससे लोगों को झुककर गुजरना पड़ता था. हालांकि लंबे समय से इस लाइन में बिजली नहीं थी, लेकिन बुधवार को अचानक करंट आने से यह हादसा हो गया. ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार बिजली विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.