श्रावस्ती : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 48 घंटे में दो किसानों की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार बिजली विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:40 PM IST
श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले में हाईटेंशन बिजली लाइनों के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है. पिछले दो दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौत हो गई. घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
दरअसल, पहली घटना सोनवा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव की है, जहां 70 वर्षीय किसान सीताराम की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह सुबह शौच के लिए निकले थे, तभी खेत की ओर झुकी हुई हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. ग्रामीणों के अनुसार यह तार कई महीनों से नीचे लटक रहा था, जिससे लोगों को झुककर गुजरना पड़ता था. हालांकि लंबे समय से इस लाइन में बिजली नहीं थी, लेकिन बुधवार को अचानक करंट आने से यह हादसा हो गया. ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार बिजली विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, दूसरी घटना एक दिन पहले सोनवा थाना क्षेत्र के लालपुर प्रह्लादा गांव में हुई थी. वहां जमीन पर गिरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से साइकिल सवार किसान बंसराज की मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि यह लाइन चार दिनों से टूटी पड़ी थी और विभाग को सूचना देने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया. दोनों घटनाओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है. इधर लगातार हो रही इन घटनाओं ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर और लटकती बिजली लाइनों को तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें- यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तानी गैंगस्टर-ISI नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार