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अमेठी में करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौत, परिवार में कोहराम

अमेठी: खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली झटका मशीन के करंट से शुक्रवार को दो किसानों की मौत हो गई. घटने की सुचना मितले ही गांव में हड़कंप मच गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

किसानों की करंट लगने से मौत: प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुर धीरेंद्र यादव के अनुसार, जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरपालपुर गांव मे रामबोध यादव 58 वर्ष और हीरालाल 50 वर्ष का शव शुक्रवार को सुबह खेत में पड़ा मिला. बताया जा रहा है कि दोनों गुरुवार की रात खेत की रखवाली करने गए थे.

इस दौरान, वह झटका मशीन की करंट के चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए. सुबह ग्रामीण शौच के लिए गए तो दोनों खेत में पड़े मिले. ग्रामीणों द्वारा तत्काल दोनों को सीएचसी जगदीशपुर ले जाया गया, जहां के डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.