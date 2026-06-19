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अमेठी में करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौत, परिवार में कोहराम

खेत की रखवाली करने गए दो किसानों की झटका मशीन के करंट लगने से मौत.

अमेठी में करंट से दो किसानों की मौत
अमेठी में करंट से दो किसानों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:34 PM IST

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अमेठी: खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली झटका मशीन के करंट से शुक्रवार को दो किसानों की मौत हो गई. घटने की सुचना मितले ही गांव में हड़कंप मच गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

किसानों की करंट लगने से मौत: प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुर धीरेंद्र यादव के अनुसार, जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरपालपुर गांव मे रामबोध यादव 58 वर्ष और हीरालाल 50 वर्ष का शव शुक्रवार को सुबह खेत में पड़ा मिला. बताया जा रहा है कि दोनों गुरुवार की रात खेत की रखवाली करने गए थे.

इस दौरान, वह झटका मशीन की करंट के चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए. सुबह ग्रामीण शौच के लिए गए तो दोनों खेत में पड़े मिले. ग्रामीणों द्वारा तत्काल दोनों को सीएचसी जगदीशपुर ले जाया गया, जहां के डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी. एक ही गांव में दो किसानों की दर्दनाक मौत से इलाके में हड़कंप है. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. फिलहाल जिले में आए दिन झटका मशीन से घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है.

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