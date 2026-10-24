फिरोजाबाद : धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को लोडर ने मारी टक्कर, दो अन्नदाताओं की मौत, एक घायल
धान बेचने के लिए मथुरा मंडी जा रहे थे किसान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:21 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें चाचा-भतीजे की मौत हो गई. दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली से धान बेचने मथुरा जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अनियंत्रित लोडर ने उनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.
जानकारी के अनुसार, सिरसागंज थाना क्षेत्र के एदलपुर गांव के निवासी कर्मवीर उर्फ दीपू और रबी खेती करते थे, उन्हें मथुरा मंडी में उपज का अच्छा दाम मिलने की जानकारी मिली थी. इस पर वह एक सहयोगी के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर मथुरा मंडी जा रहे थे. तभी रास्ते में मक्खनपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बिल्टीगढ़ चौराहे के समीप एक लोडर गाड़ी ने इनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई.
राहगीरों की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपू और रबी को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे शख्स का इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जिनका रो-रो कर बुरा हाल था.
इस मामले में थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा था, जहां दो लोगों के मौत की जानकारी मिली है. फिलहाल मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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