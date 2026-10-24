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फिरोजाबाद : धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को लोडर ने मारी टक्कर, दो अन्नदाताओं की मौत, एक घायल

सड़क हादसे में दो किसानों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें चाचा-भतीजे की मौत हो गई. दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली से धान बेचने मथुरा जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अनियंत्रित लोडर ने उनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, सिरसागंज थाना क्षेत्र के एदलपुर गांव के निवासी कर्मवीर उर्फ दीपू और रबी खेती करते थे, उन्हें मथुरा मंडी में उपज का अच्छा दाम मिलने की जानकारी मिली थी. इस पर वह एक सहयोगी के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर मथुरा मंडी जा रहे थे. तभी रास्ते में मक्खनपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बिल्टीगढ़ चौराहे के समीप एक लोडर गाड़ी ने इनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई.