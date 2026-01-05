ETV Bharat / state

नागौर में तुगलकी फरमान! दो परिवार का 'हुक्का-पानी' बंद किया, गांव छोड़ने का कहा

मामले में नागौर सीओ जतिन जैन ( ट्रेनी IPS) ने बताया कि मामले की की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 356(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार गैरकानूनी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

नागौर : जिले के एक गांव में कथित तुगलकी फरमान का मामला सामने आने से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. आरोप है कि गांव में निकाह करने को लेकर नाराज कुछ लोगों ने दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. इतना ही नहीं, इन परिवारों का हुक्का-पानी बंद कर गांव छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया. मामला सामने आने के बाद सदर थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि गांव में एक परंपरा है, जिसके तहत निकाह गांव में ही करना होता है. पीड़ित का बेटा मुंबई में रहता है, ऐसे में निकाह बाहर करने को लेकर गांव के कुछ लोग नाखुश थे. पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे ने लड़की से निकाह परिजनों की सहमति से किया था. इस निकाह से नाराज गांव के एक सोसायटी के कुछ पदाधिकारियों ने पंचायत जैसा निर्णय लेते हुए दोनों परिवारों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया. पीड़ित के अनुसार सोसायटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य लोगों ने 30 दिसंबर की रात सदर बाजार में बैठक कर ऐलान किया कि कोई भी ग्रामीण इन परिवारों से बातचीत नहीं करेगा. न ही इन्हें राशन या पानी दिया जाएगा.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी को गांव में बाकायदा टैक्सी में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक रूप से मुनादी करवाई गई. साथ ही दबाव बनाने के लिए पीड़ित की इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी जबरन बंद करवा दी गई. पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है कि दो दिन के भीतर गांव नहीं छोड़ा गया तो बेटे-बहू की हत्या कर दी जाएगी. पीड़ित का कहना है कि आरोपी उनकी कीमती जमीन और मकान हड़पना चाहते हैं.