पटना एयरपोर्ट पर CBI के दो फर्जी अधिकारी गिरफ्तार

बिहार में एक बार फिर से फर्जी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है. इस बार दो युवक खुद को CBI ऑफिसर बता रहे थे.

Published : December 5, 2025 at 8:48 PM IST

पटना : पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पटना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परिसर से दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) का अधिकारी बताकर पहचान पत्र के सहारे घूम रहे थे. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति एयरपोर्ट इलाके में फर्जी पहचान पत्र के साथ सक्रिय हैं, जिसके बाद हवाईअड्डा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया.

बाइक पर चिपकाया था CBI लिखा स्टीकर : सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने एयरपोर्ट परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. पूछताछ के दौरान संदिग्धों के पास से जो पहचान पत्र मिले, वे केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर बनाए गए फर्जी आईडी निकले. इसके अलावा एक काले रंग की बाइक भी बरामद की गई, जिसके हेडलाइट के ऊपर CBI लिखा हुआ स्टीकर चिपकाया गया था. पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है.

पटना हवाई अड्डा थाना (ETV Bharat)

पटना के रहने वाले हैं दोनों आरोपी : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) सचिवालय, डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक पटना के रहने वाले हैं. इनमें हिमांशु कुमार मिल्कीपुर, बिहटा का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी सत्यानंद कुमार, मुबारकपुर, शाहपुर (पटना) का रहने वाला है.

''दोनों के पास से बरामद पहचान पत्र न सिर्फ फर्जी थे बल्कि उनके इस्तेमाल के पीछे मंशा भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है. पुलिस इनसे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि वे इस फर्जी पहचान पत्र का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए कर रहे थे.''- डॉ अन्नू कुमारी, एसडीपीओ, सचिवालय

'यह एक गंभीर अपराध' : डॉ अन्नू कुमारी ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने खुद को सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए मोटरसाइकिल पर खुफिया ब्यूरो के नाम वाला स्टिकर लगाया था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे आम लोगों को भ्रमित करने या किसी तरह की अवैध गतिविधि को अंजाम देने की आशंका बढ़ जाती है.

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी : हवाईअड्डा थाना की पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं तथा क्या इनका किसी बड़े गिरोह से संबंध है? पुलिस तकनीकी और मानवीय आधार पर आगे की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है.

रखी जाती है पैनी नजर : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट जैसा संवेदनशील इलाका होने के कारण किसी भी तरह की फर्जी पहचान का इस्तेमाल गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है. ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर सुरक्षा चूक न होने पाए.

