ETV Bharat / state

महराजगंज में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, सहकारी बैंक के दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

महराजगंज : भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, महराजगंज के दो कर्मचारियों को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि शिकायतकर्ता के पिता के लोन की दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी.

एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने दोपहर करीब 12:45 बजे कार्रवाई करते हुए समिति सहायक फील्ड ऑफिसर हरिराम प्रसाद तथा समिति डीड राइटर/चपरासी (अवैतनिक) जय ओम को रिश्वत लेते हुए पकड़ा. टीम ने दोनों को नगर पंचायत चौक क्षेत्र स्थित ठेकी चौराहा के पास एक दुकान से गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन विभाग को सूचना दी थी कि उसके पिता के ऋण की दूसरी किस्त जारी कराने के लिए बैंक कर्मियों द्वारा 20 हजार रुपये की मांग की जा रही है.

शिकायत की सत्यता की जांच के बाद ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया. एंटी करप्शन निरीक्षक राम बहादुर पाल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम द्वारा सत्यापन कराया गया था. शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों आरोपियों को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.