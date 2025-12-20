ETV Bharat / state

भिवानी के ट्रैक स्टार्स का पटना में जलवा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो कर्मचारियों ने जीते 6 पदक

भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 पदक जीतकर अपना जलवा दिखाया.

All India Civil Services Athletics Championship
अमरजीत और अमित ने जीते 6 मेडल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 20, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: खेल और खिलाड़ियों की धरती कहे जाने वाले भिवानी के सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो तो दफ्तर की फाइलों के बीच भी अपनी फिटनेस और खेल के जुनून को जिंदा रखा जा सकता है. बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में 13 से 15 दिसंबर को आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में भिवानी के दो जांबाज कर्मचारियों ने पदकों की झड़ी लगाकर जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है. प्रतियोगिता में देशभर से करीब 1300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. पदक विजेता दोनों कर्मचारी अमरजीत और गांव बड़ेसरा निवासी अमित का शनिवार को भिवानी भीम स्टेडियम में पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया.

All India Civil Services Athletics Championship
भिवानी के दो कर्मचारियों ने जीते 6 पदक (Etv Bharat)

अमरजीत ने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कियाः ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में भिवानी की डीसी कॉलोनी के निवासी और हरियाणा परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर तैनात अमरजीत इस चैंपियनशिप के सबसे बड़े सितारों में से एक बनकर उभरे. उन्होंने अपनी चीते जैसी रफ्तार से न केवल मेडल जीते, बल्कि इतिहास भी रच दिया. एसआई अमरजीत ने 40 से 60 आयु वर्ग में 4 बाई 100 मीटर रिले रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इसके अलावा 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया.

भिवानी के ट्रैक स्टार्स ने पटना में गाड़े झंडे (Etv Bharat)

पदक से हरियाणा की झोली भरीः प्रतियोगिता में सिर्फ अमरजीत ही नहीं गांव बड़ेसरा के रहने वाले और बागवानी विकास अधिकारी अमित ने भी ट्रैक पर अपनी चमक बिखेरी. अमित ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए तीन अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक जीतकर हरियाणा की झोली भरी. उन्होंने 100 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक, 200 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल और 4 बाई 100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

'खेलों को अपने जीवन का हिस्सा जरूरी बनाएं': मौके पर खिलाड़ी अमरजीत ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने कोच देवेंद्र सिंह को देते हुए बताया कि "उन्होंने 17 वर्षो तक भारतीय थल सेना में देश सेवा की और वर्ष 2018 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उनमें खेल का जुनून जागा, जिसके बाद उन्होंने खेलों में भागीदारी की. अब वे विभिन्न प्रदेश और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में अब तक करीब 60 पदक देश के लिए जीत चुके है." उन्होंने कहा कि "वे अन्य युवाओं से भी आह्वान करते है कि वे खेलों को अपने जीवन का हिस्सा जरूरी बनाएं, ताकि वे शारीरिक व मानसिक तौर पर मजबूत बन सकें."

खिलाड़ियों से प्रेरणा लें युवाः मौके पर खेल प्रेमियों ने कहा कि "कर्मचारी अमरजीत और अमित की जीत युवाओं के लिए एक संदेश है कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से किसी भी उम्र और किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए खेल के शिखर तक पहुंचा जा सकता है." उन्होंने कहा कि "इन खिलाड़ियों की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं की जिम्मेदारी निभाते हुए अभ्यास के लिए समय निकाला और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की."

ये भी पढ़ें-हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री', 100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी

TAGGED:

ALL INDIA CIVIL SERVICES ATHLETICS
CIVIL SERVICES CHAMPIONSHIP
सिविल सर्विसीज चैंपियनशिप
भिवानी के खिलाड़ियों का जलवा
BHIWANI PLAYERS WON 6 MEDALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.