ETV Bharat / state

भिवानी के ट्रैक स्टार्स का पटना में जलवा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो कर्मचारियों ने जीते 6 पदक

अमरजीत और अमित ने जीते 6 मेडल ( Etv Bharat )

भिवानी: खेल और खिलाड़ियों की धरती कहे जाने वाले भिवानी के सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो तो दफ्तर की फाइलों के बीच भी अपनी फिटनेस और खेल के जुनून को जिंदा रखा जा सकता है. बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में 13 से 15 दिसंबर को आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में भिवानी के दो जांबाज कर्मचारियों ने पदकों की झड़ी लगाकर जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है. प्रतियोगिता में देशभर से करीब 1300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. पदक विजेता दोनों कर्मचारी अमरजीत और गांव बड़ेसरा निवासी अमित का शनिवार को भिवानी भीम स्टेडियम में पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया. भिवानी के दो कर्मचारियों ने जीते 6 पदक (Etv Bharat) अमरजीत ने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कियाः ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में भिवानी की डीसी कॉलोनी के निवासी और हरियाणा परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर तैनात अमरजीत इस चैंपियनशिप के सबसे बड़े सितारों में से एक बनकर उभरे. उन्होंने अपनी चीते जैसी रफ्तार से न केवल मेडल जीते, बल्कि इतिहास भी रच दिया. एसआई अमरजीत ने 40 से 60 आयु वर्ग में 4 बाई 100 मीटर रिले रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इसके अलावा 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया.