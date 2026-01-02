ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में जेनरेटर का धुआं कमरे में भरा, दम घुटने से दो कर्मचारियों की मौत

फिरोजाबाद: जिले के नारखी थाना क्षेत्र के गांव नगला सौंठ स्थित गिर्राज फिलिंग स्टेशन पर काम करने वाले दो कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई. दोनों कर्मचारी पेट्रोल पंप के ही एक कमरे में सोए हुए थे. कमरे में जेनरेटर चल रहा था. आशंका है कि जेनरेटर से निकले धुएं के कारण कमरे में जहरीली गैस बन गया और दोनों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.





इटावा जिले के गांव रूपपुरा निवासी सागर और मोहित युवक गिर्राज पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे. रोज की तरह गुरुवार की रात यह दोनों युवक काम खत्म कर कमरे में सोने के लिए चले गए थे. उस कमरे में एक जेनरेटर चल रहा था. सुबह जब यह दोनों लोग नहीं जगे तो इन्हें जगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इनके न उठने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस जब कमरे में पहुंची तो दोनों युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर मौके से साक्ष्य भी इक्कट्ठे किए.



थानाध्यक्ष नारखी राकेश गिरी ने बताया कि मृतकों के शरीर पर कोई चोट नहीं है. मौत के कारण जानने के लिए शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्रथमदृष्टया जेनरेटर के धुएं से बनीं गैस से इनकी मौत की आशंका है. सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की की सही जानकारी सामने आ सकेगी.

