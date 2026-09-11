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हाथियों के ब्रिगेड में शामिल होंगे कर्नाटक के दो हाथी! जानें, क्यों

हाथियों के ब्रिगेड में शामिल होंगे कर्नाटक के दो हाथी ( Etv Bharat )

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों के ब्रिगेड में कर्नाटक के दो हाथी शामिल होंगे. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों का ब्रिगेड है जिसमें चार हाथी मौजूद हैं, कर्नाटक के दो हाथी शामिल होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर छह हो जाएगी.

दरअसल हाथी मानव संघर्ष (Human-Elephant Conflict) को कम करने और वन्यजीवों का रेस्क्यू करने के लिए दो हाथियों को ब्रिगेड में शामिल किया जा रहा है. दरअसल झारखंड वन विभाग ने कर्नाटक से छह पालतू हाथियों को लाने की योजना तैयार की है. जिन्हें कुमकी हाथी कहा जाता है. दो हाथियों को पलामू टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा जहां वे ब्रिगेड में शामिल हो जाएंगे. 2016 -17 सीता और मुर्गेश नामक हाथी को कर्नाटक के बांदीपूर से लाया गया था. करीब एक दशक बाद फिर से हाथियों को लाया जा रहा है.

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों का ब्रिगेड (Etv Bharat)

कौन है कुमकी हाथी?

हाथी-मानव को संघर्ष करने से लेकर वन्य जीव के रिस्क अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा. कुमकी हाथी पालतू हाथी को कहा जाता है जो विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं. कुमकी मूल रूप फारसी शब्द कुमक से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ सहायता करना होता है.

दरअसल हाथी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें कई तरह के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है. विशेष प्रशिक्षण के बाद तैयार होने वाले हाथी को कुमकी की हाथी कहा जाता है. कुमकी हाथी का इस्तेमाल हाथी-मानव संघर्ष को कम करने और झुंड को भगाने के लिए भी किया जाता है. जंगल में वन्यजीव के रेस्क्यू में भी कुमकी का इस्तेमाल किया जाता है.