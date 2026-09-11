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हाथियों के ब्रिगेड में शामिल होंगे कर्नाटक के दो हाथी! जानें, क्यों

झारखंड के पीटीआर में हाथियों के ब्रिगेड में कर्नाटक के दो हाथी शामिल होंगे. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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हाथियों के ब्रिगेड में शामिल होंगे कर्नाटक के दो हाथी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 4:30 PM IST

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पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों के ब्रिगेड में कर्नाटक के दो हाथी शामिल होंगे. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों का ब्रिगेड है जिसमें चार हाथी मौजूद हैं, कर्नाटक के दो हाथी शामिल होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर छह हो जाएगी.

दरअसल हाथी मानव संघर्ष (Human-Elephant Conflict) को कम करने और वन्यजीवों का रेस्क्यू करने के लिए दो हाथियों को ब्रिगेड में शामिल किया जा रहा है. दरअसल झारखंड वन विभाग ने कर्नाटक से छह पालतू हाथियों को लाने की योजना तैयार की है. जिन्हें कुमकी हाथी कहा जाता है. दो हाथियों को पलामू टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा जहां वे ब्रिगेड में शामिल हो जाएंगे. 2016 -17 सीता और मुर्गेश नामक हाथी को कर्नाटक के बांदीपूर से लाया गया था. करीब एक दशक बाद फिर से हाथियों को लाया जा रहा है.

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पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों का ब्रिगेड (Etv Bharat)

कौन है कुमकी हाथी?

हाथी-मानव को संघर्ष करने से लेकर वन्य जीव के रिस्क अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा. कुमकी हाथी पालतू हाथी को कहा जाता है जो विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं. कुमकी मूल रूप फारसी शब्द कुमक से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ सहायता करना होता है.

दरअसल हाथी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें कई तरह के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है. विशेष प्रशिक्षण के बाद तैयार होने वाले हाथी को कुमकी की हाथी कहा जाता है. कुमकी हाथी का इस्तेमाल हाथी-मानव संघर्ष को कम करने और झुंड को भगाने के लिए भी किया जाता है. जंगल में वन्यजीव के रेस्क्यू में भी कुमकी का इस्तेमाल किया जाता है.

'पलामू टाइगर रिजर्व में कर्नाटक से दो कुमकी हाथी लाए जाने हैं. दरअसल इस तरह के हाथी का इस्तेमाल हाथी और मानव संघर्ष को कम करने के साथ-साथ वन्य जीव के रेस्क्यू अभियान में किया जाता है. वैसे इलाके जहां पहुंचना आसान नहीं है वहां कुमकी हाथी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और वन्य जीव को मदद पहुंचाई जा सकती है. बाघ समेत कई वन्यजीव के रेस्क्यू अभियान में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ह्यूमन-एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर में भी इन्हें रखा जाएगा.' - प्रजेशकान्त जेना, डिप्टी डायरेक्टर, पीटीआर

पीटीआर में तैयार हो रहा है देश का पहला डेडीकेटेड ह्यूमन एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर

झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला डेडीकेटेड ह्यूमन-एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है. इस रिसर्च सेंटर को सेकन में भी मदद करने की बात कही है. इस रिसर्च सेंटर में एआई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा. रिसर्च सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व के पलामू किला के इलाके में करीब 20 एकड़ में फैला होगा. रिसर्च सेंटर में पहले से मौजूद चार और कर्नाटक से आने वाले दो हाथियों को रखा जाएगा. एयर रिसर्च सेंटर पूरी तरह से ह्यूमन-एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट पर 360 डिग्री अध्ययन करेगा.

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