दुमका में दो बुजुर्ग महिला की मौत, अलाव तापने के क्रम में आग के हुए शिकार

दुमका में अलाव तापने के क्रम में झुलसकर दो बुजुर्ग महिला की मौत हो गयी है.

Two elderly women died after burned while warming themselves by bonfire in Dumka
मुफस्सिल थाना भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 6:58 PM IST

दुमकाः जिला में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है. यहां अलाव तापने के क्रम में दो वृद्ध महिला की झुलसकर मौत हो गई है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है.

क्या है पूरा मामला

पिछले कुछ दिनों से दुमका में ठंड बढ़ गई है. शाम होने के बाद शीतलहर से लोग घर में दुबक जा रहे हैं लेकिन इस ठंड की वजह से दो वृद्ध महिला की जान चली गई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में अलाव तापने के क्रम में 65 वर्षीय मेघिया देवी (पति- पचु सिंह पहाड़िया) और 55 साल की बृहस्पतिया देवी (पति- रवि सिंह पहाड़िया) आग की चपेट में आ गईं. इससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

ये घटना रविवार रात 10 बजे के आसपास की है लेकिन उनके परिजन आज दोपहर बाद मुफस्सिल थाना को सूचना दी. इसके बाद थाना प्रभारी सत्यम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि वहां पहुंचने पर जांच की गई इसमें यह तथ्य सामने आए की बीती रात रात मेघिया देवी अपने घर के बगल में रहने वाली बृहस्पतिया देवी के यहां पहुंची. वहां बृहस्पतिया देवी कमरे में आग ताप रही थी तो वह भी उसके पास बैठ गई.

संभावना यह हो सकती है कि नींद की झपकी की वजह से आग कपड़े में पकड़ लिया और देखते-देखते दोनों आग की चपेट में आ गईं होगी, जिससे उन दोनों की मौत हो गई. थाना प्रभारी ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने घटना को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की. किसी और आशंका को लेकर भी शक नहीं जताया. फिलहाल दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. शाम हो जाने की वजह से सोमवार को दोनों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिसे कल कराया जाएगा.

क्या कहते हैं एसपी

इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार से बात की. उन्होंने बताया कि आग तापने के क्रम में दो वृद्धा की जलकर मौत हो गई. इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

