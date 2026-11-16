चित्तौड़गढ़ में दो बुजुर्ग बहनों से मारपीट के बाद गहने लूटे, बड़ी बहन की गई जान, आरी से कड़े काट ले गए लुटेरे
राशमी में लुटेरों ने आरी से बुजुर्ग महिला के दोनों के पैरों की कड़ियां काट कर ले गए. वहीं उनके अन्य आभूषण भी लूट लिए.
Published : November 16, 2026 at 12:07 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी थाना क्षेत्र में आने वाले बावलास गांव में बीती रात को दो बहनों को बंधक बना कर लूट की वारदात हुई है. विरोध करने और चिल्लाने पर बड़ी बहन का बदमाशों ने कपड़े से हाथ और मुंह बांध दिया. दम घुटने से उसकी मौत हो गई. इसके शव को चिकित्सालय पहुंचाया गया है. राशमी थाना पुलिस एवं पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे. मामले की जांच की जा रही है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. दोनों ही बहनों की उम्र 60 साल से अधिक बताई गई है.
गंगरार पुलिस उप अधीक्षक उदयसिंह ने बताया कि गांव में रविवार रात करीब 1.30 बजे बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. गांव में ही एक मकान में दो सगी बहनें भगवानी 66 पत्नी नारायण अहीर तथा लेहरीबाई 63 पुत्री नाथूलाल अहीर साथ रहती हैं. उनके परिवार में और कोई रिश्तेदार नहीं था. रात करीब 1.30 बजे बदमाश रस्सी बांध कर पीछे से मकान में घुसे और वारदात को अंजाम दिया. यहां बदमाशों ने दोनों बहनों से मारपीट की और इनके पैर में पहनी चांदी की कड़ियों को आरी से काट दिया. इस दौरान एक बहन के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे वह शांत बैठ गई, जबकि दूसरी विरोध कर रही थी. इस पर बदमाशों ने उसे दबोच लिया तथा उसका मुंह बंद करने के लिए कपड़ा बांध दिया. बदमाशों ने दोनों के पैर में पहनी कड़ियां काटने के अलावा उनके अन्य आभूषण भी लूट लिए. बाद में बदमाश मौके से फरार हो गए.
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उन्होंने बताया कि बदमाशों ने बड़ी बहन भगवानी अहीर का मुंह कपड़े से बांधा था, ऐसे में आशंका है कि इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरी बहन लेहरीबाई ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी. रात में ही करीब 3.30 बजे थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना की जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया. इस पर गंगरार पुलिस उप अधीक्षक उदयसिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने मौका देखा है और यहां से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से एफएसएल एवं एमओबी टीम को बुलाया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस ने दोनों ही बहनों के नजदीकी रिश्तेदारों को सूचित किया है. आस-पास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हैं. वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है. पुलिस उप अधीक्षक उदयसिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. अज्ञात बदमाशों के संबंध में तलाश की जा रही है.