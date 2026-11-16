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चित्तौड़गढ़ में दो बुजुर्ग बहनों से मारपीट के बाद गहने लूटे, बड़ी बहन की गई जान, आरी से कड़े काट ले गए लुटेरे

पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी थाना क्षेत्र में आने वाले बावलास गांव में बीती रात को दो बहनों को बंधक बना कर लूट की वारदात हुई है. विरोध करने और चिल्लाने पर बड़ी बहन का बदमाशों ने कपड़े से हाथ और मुंह बांध दिया. दम घुटने से उसकी मौत हो गई. इसके शव को चिकित्सालय पहुंचाया गया है. राशमी थाना पुलिस एवं पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे. मामले की जांच की जा रही है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. दोनों ही बहनों की उम्र 60 साल से अधिक बताई गई है.