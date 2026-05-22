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गाजियाबाद स्थित फ्लैट में दो बुजुर्ग पाए गए मृत, दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी थी सूचना

दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं मौत के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है.

फ्लैट में दो बुजुर्ग पाए गए मृत, मामले की जांच शुरू
फ्लैट में दो बुजुर्ग पाए गए मृत, मामले की जांच शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में शुक्रवार को एक फ्लैट में दो बुजुर्गों का शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों बुजुर्ग यहां किराए पर रहते थे. फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट से दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल मौत के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.

दरअसल, पड़ोसियों ने फ्लैट से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंचे डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि मृतक की पहचान राकेश शर्मा (74) और नीम सिंह (60) के रूप में हुई है. दोनों के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं. शव दो से तीन दिन पुराना लग रहा था और उससे तेज बदबू आ रही थी. मौके पर गहन जांच की गई और दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की सही वजह का पता लग पाएगा. प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु स्वाभाविक कारणों से ही हुई है.

धवल जायसवाल, डीसीपी ट्रांस हिंडन (ETV Bharat)

परिवार से अलग रहते थे दोनों बुजुर्ग: डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि दोनों बुजुर्ग परिवार से अलग यहां पर किराए के मकान में रहते थे. ये लोग किराए पर ऑटो चलाने का काम करते थे. राकेश शर्मा लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण वह बेड पर ही रहते थे. वह चलने फिरने या अपनी देखभाल करने में अक्षम थे. नीम सिंह ही उनकी सेवा करते थे. राकेश शर्मा के आधार कार्ड पर दिल्ली के वेलकम इलाके में कांती नगर और नीम सिंह के आधार पर न्यू सीमापुरी दिल्ली का पता था. दोनों के पते पर पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला था. हालांकि, डीसीपी का कहना है कि परिजनों से संपर्क हो गया है. उन्हें सूचित कर दिया गया है.

शराब के सेवन की बात आई सामने: मामले में बताया जा रहा है कि नीम सिंह शराब का सेवन करते थे. पुलिस को फ्रिज का डोर भी खुला मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि नीम सिंह शराब पीने के कारण डीहाईड्रेट हो गए थे. इससे उनकी मौत हो गई. यह भी आशंका है कि राकेश शर्मा जो पहले ही बीमारी के कारण बेड पर थे, उनकी देखरेख न होने के कारण उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा.

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