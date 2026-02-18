ETV Bharat / state

रांची में दो बुजुर्गों का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस

रांची: जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित एक कुएं से दो शव बरामद किए गए हैं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का लग रहा है. हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों मृतक अपने गांव से रातू एक लोटा-पानी (छेका) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे.

क्या है पूरा मामला

रांची के रातू थाना क्षेत्र के बसाईर टोली तिगरा गांव में मंगलवार रात एक कुएं से दो बुजुर्गों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान जरिया बेड़ो निवासी बंधन भगत (50 वर्ष) और पुनई उरांव (60 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों रविवार को लोटा-पानी रस्म के लिए तिगरा गांव आए थे, लेकिन उसके बाद से लापता थे.

ग्रामीणों ने कुएं से शव निकाल ले गए अपने साथ

मिली जानकारी के अनुसार, बंधन भगत और पुनई उरांव जरिया बेड़ो के रहने वाले थे. वे रविवार को स्थानीय परिवार में होने वाले लोटा-पानी रस्म में शामिल होने तिगरा पहुंचे थे. रस्म के बाद दोनों का कोई अता-पता नहीं चला. परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला.

मंगलवार रात स्थानीय ग्रामीणों को कुएं में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसकी सूचना फैलते ही लोग इकट्ठा हो गए. जांच में पता चला कि पानी के अंदर दो शव है. ग्रामीणों ने किसी तरह शवों को कुएं से बाहर निकाला और मृतकों की पहचान कर ली. शव मिलने की खबर फैलते ही जरिया बेड़ो के लोग तिगरा पहुंचे और शवों को अपने साथ ले गए. इस दौरान पुलिस को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई. बुधवार को जब मामला रातू थाने तक पहुंचा, तो पुलिस टीम जरिया बेड़ो रवाना पहुंची. वहां से दोनों शवों को रातू थाने लाया गया और यूडी केस का मामला दर्ज किया गया.

ग्रामीणों द्वारा नहीं दी गई जानकारी