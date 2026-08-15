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साइबर फ्रॉड की जाल में फंसे दो बुजुर्ग: क्रेडिट कार्ड और फॉर्म-16 के नाम पर किया फोन हैक, उड़ाए 17 लाख

नोएडा: नोएडा में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शातिर ठगों ने अब बुजुर्गों को अपना आसान शिकार बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामले में साइबर अपराधियों ने दो अलग-अलग बुजुर्गों को झांसे में लेकर करीब 17 लाख रुपये की चपत लगा दी. एक मामले में घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच दिया गया, तो दूसरे में इनकम टैक्स फॉर्म-16 दिलाने के नाम पर फोन हैक कर लिया गया. दोनों पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साइबर ठगों ने बुजुर्गों को बनाया शिकार

साइबर अपराधी अब बुजुर्गों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है, खुद को बैंक कर्मचारी बताकर कॉल किया और घर बैठे क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऑफर देते है. आवेदन फॉर्म भरने के बहाने पीड़ित के मोबाइल पर एक खतरनाक APK फाइल भेजी गई, जैसे ही फाइल डाउनलोड कर फॉर्म भरा जाता है, मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास चला जाता है.

कपड़ा कारोबारी राजेश साइबर ठगों की साजिश का शिकार हो गए. साइबर अपराधियों ने पीड़ित के बैंक खाते से 8 लाख रुपये निकाल लिए. दूसरा मामला सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 61 वर्षीय हेमंत कुमार शर्मा का है. पीड़ित ने गूगल पर बैंक का नंबर खोजकर फॉर्म-16 की जानकारी मांगी.ठगों ने वॉट्सऐप वीडियो कॉल कर स्क्रीन शेयर करवाई और मोबाइल नंबर के शुरुआती अंक 'वेरिफिकेशन कोड' बताकर ट्रांसफर करवा लिए. तीन अलग-अलग बैंकों (SBI, ICICI, Axis) से 11 ट्रांजेक्शन (UPI और IMPS) के जरिए कुल 8,46,625 रुपये उड़ा लिए गए. साथ ही कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर फोन हैक कर दिया.

डीसीपी साइबर क्राइम का कहना डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि जब ठगी का पता चला तो पीड़ितों ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. सेक्टर-36 स्थित साइबर क्राइम थाने में संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बारे में साइबर सेल सावधानी और बचाव के लिए एडवाइजरी की है.