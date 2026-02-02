ETV Bharat / state

आगरा में दो ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार, दिल्ली से खरीदकर मध्यप्रदेश में करते थे सप्लाई

आगरा: आगरा में एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स यूपी (एएनटीएफ) यूनिट और पुलिस ने सिंथेटिक ​ड्रग एमडी के दो तस्कर दबोचे हैं. दोनों करीब एक साल से एमडी ​ड्रग्स की तस्करी में लगे थे. पुलिस और एएनटीएफ टीम ने दोनों से करीब 210 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है.

210 ग्राम ड्रग्स की कीमत 21 लाख रुपये: एएनटीएफ की आगरा जोन यूनिट के प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा ने बताया कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 21 लाख रुपये है. पुलिस और एनटीएफ की पूछताछ में एमडी तस्कर ने खुलासा किया है कि दिल्ली और एनसीआर से एमडी की खेप ले जाकर मध्यप्रदेश के जिला छतरपुर और अन्य जिलों में खपाते थे. कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि आगरा जिले से होकर दिल्ली एनसीआर से मादक पदार्थ की तस्करी मप्र के जिलों में की जा रही है.

जयचंद यादव और राजेश यादव पार्टनर हैं: इस सूचना पर टीम ने घेराबंदी की. इसके बाद सिकंदरा थाना क्षेत्र में गुरु का ताल के पास से घेराबंदी के दिल्ली से मादक पदार्थ की खेप लेकर आ रहे तस्कर जयचंद यादव और राजेश यादव निवासी रतवा, थाना मौदहा (हमीरपुर) को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों से करीब 21 लाख रुपये की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है. इसकी मात्रा करीब 210 ग्राम है.

मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में बेच रहे थे: एएनटीएफ की आगरा जोन यूनिट के प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में तस्कर जय चंद यादव उर्फ अजय यादव और राजेश यादव ने बताया कि दोनों एक ही गांव के हैं. दोनों तस्करी के काम में पार्टनर हैं. करीब एक साल से लगातार दिल्ली और एनसीआर से एमडी ड्रग्स लेकर जाकर मध्यप्रदेश के अलग अलग जिलों में खपाते हैं. बीते दिनों भी करीब 600 ग्राम एमडी ड्रग्स की खेप लेकर आए थे.