एमपी से उत्तराखंड में स्मैक तस्करी, पुलिस के हत्थे दो चढ़े हैंडलर, हुये बड़े खुलासे

नशा तस्करों ने बताया बरामद स्मैक मध्य प्रदेश से बंटी नाम के व्यक्ति से लेकर आए थे. जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

VIKASNAGAR SMACK SMUGGLER
विकासनगर स्मैक तस्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 13, 2025 at 7:26 PM IST

विकासनगर: नशा तस्वीरों पर दून पुलिस की कार्यवाही में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ दो अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तस्करों के कब्जे से 90 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 300 सौ अवैध स्मैक बरामद हुई है. गिरफ्तार नशा तस्कर मध्य प्रदेश से स्मैक तस्करी कर पहाड़ी जिलों मे स्थानीय नशा तस्करों को बेचने की फिराक में थे. एसएसपी दून के निर्देशों पर पूरे जिले मे रात्रि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने और नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्र मे नशा तस्करों मे लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. जिले के सभी थाना क्षेत्रों मे लगातार नशा तस्करों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम मे 12दिसम्बर की रात्रि मे कालसी पुलिस द्वारा कोटी रोड कालसी से दो व्यक्ति पुलिस की चेकिंग देख कर भागने का प्रयास कर रहे थे.

पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली. उनके कब्जे से कुल 300 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई .पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. उनके विरूद्ध थाना कालसी मे संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. इससे एक दिन पूर्व विकासनगर मे हिस्ट्रीशीटर सहित तीन नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था. जिनके कब्जे से सम्मैक और डोडा पाउडर बरामद किया गया था.
कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल ने बताया पुलिस पूछताछ मे नशा तस्करों ने बताया कि बरामद स्मैक मध्य प्रदेश से बंटी नाम के व्यक्ति से लेकर आए थे. जिसे वह कालसी से होते हुए पहाड़ी जिलों में स्थानीय नशा तस्करों को बेचने जा रहे थे. पूछताछ के बाद अन्य नशा तस्करों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

गिरफ्तार नशा तस्कर

  • मोनू उर्फ संदीप उम्र 27 साल निवासी रसूलाबाद कानपुर देहात यूपी- बरामद स्मैक160 ग्राम
  • हिमांशु उर्फ हर्ष उम्र 18 साल निवासी कजेहरी कानपुर देहात यूपी 140 ग्राम
  • दोनों नशा तस्करों से कुल 300 ग्राम स्मैक बरामद
  • अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रूपये बताई जा रही है.

