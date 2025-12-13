ETV Bharat / state

एमपी से उत्तराखंड में स्मैक तस्करी, पुलिस के हत्थे दो चढ़े हैंडलर, हुये बड़े खुलासे

विकासनगर: नशा तस्वीरों पर दून पुलिस की कार्यवाही में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ दो अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तस्करों के कब्जे से 90 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 300 सौ अवैध स्मैक बरामद हुई है. गिरफ्तार नशा तस्कर मध्य प्रदेश से स्मैक तस्करी कर पहाड़ी जिलों मे स्थानीय नशा तस्करों को बेचने की फिराक में थे. एसएसपी दून के निर्देशों पर पूरे जिले मे रात्रि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने और नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्र मे नशा तस्करों मे लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. जिले के सभी थाना क्षेत्रों मे लगातार नशा तस्करों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम मे 12दिसम्बर की रात्रि मे कालसी पुलिस द्वारा कोटी रोड कालसी से दो व्यक्ति पुलिस की चेकिंग देख कर भागने का प्रयास कर रहे थे.